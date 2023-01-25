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感冒病例飆升！北韓爆「首都封鎖5天」　民眾早就開始囤物資

▲▼北韓、金正恩、朝鮮少年團（Korean Children`s Union）、北韓小孩。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩去年8月才宣布戰勝新冠疫情，2023年開春又傳出將封鎖首都5天。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）傳出包含感冒等呼吸道疾病病例數「不斷上升」，根據外媒取得的政府通知指出，北韓當局下令自周三（25日）開始首都平壤將實施為期5天的封鎖，直到周日前居民將不得外出，每天還須接受數次體溫檢測。此前消息稱，平壤民眾早已開始囤物資。

根據NK News報導，在此消息發出的前一日就有報導傳出，平壤居民似乎收到了即將封鎖的預警，正在囤積物資。據NK News看到的北韓政府官方通知指出，由於普通感冒等呼吸道疾病在首都傳播，病例不斷上升，將從25日起對平壤居民實施5天封鎖。

北韓官方聲明中沒有提及新冠肺炎（COVID-19），且未宣布新的防疫措施，另外，外界尚不清楚其他城市是否也會實施封鎖。報導補充，在新冠肺炎全球大流行數年後的2022年5月初，北韓首次通報感染病例，當時也實施了類似的全國封鎖令，但當時沒有說明具體實施期間，最終只封鎖了2周多。

北韓當局去年在全國封鎖期間表示，雖然對居民行動有所限制，但勞工們將持續在國家重大建築項目和重要的工廠工作，隨後北韓官媒很快地在3個月後的2022年8月宣布完全戰勝新冠疫情，讓外界專家難以置信。

北韓官媒本周發布寒冷天氣警報，平壤24日氣溫降至攝氏零下19度。與此同時，北韓國家領導人金正恩目前似乎正在動員數萬名平民與軍人，在嚴寒天氣中為了2月8日可能舉行的大型閱兵式戶外表演做準備，但不確定這次平壤封鎖令是否將影響閱兵式的籌備進度。

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