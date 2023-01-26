本土疫情緩升！指揮中心：比上周同期增加5%

▲指揮中心表示，今日新增的病例數較上周四多910例，增加約5.0%。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26日）公布，國內新增1萬9144例COVID-19確定病例，包括本土1萬8934例，境外移入210例，另外死亡個案有21例，而今日新增的病例數較上周四多910例，增加約5.0%。

指揮中心指出，21例死亡個案中，今天新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、心臟病、腎臟病等病史，接種3劑新冠疫苗，12/24因肺炎併發敗血症、呼吸衰竭住院治療，1/8轉院時採檢新冠PCR陽性確診，仍因心肺衰竭住加護病房治療，後續雖經積極救治仍不幸於1/21病況惡化過世。死因為肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克、新冠病毒感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增18,934例本土病例，為8,243例男性、10,680例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,624例)，高雄市(2,357例)，臺中市(2,306例)，桃園市(2,080例)，臺北市(1,947例)，臺南市(1,580例)，彰化縣(838例)，新竹縣(564例)，屏東縣(436例)，新竹市(426例)，苗栗縣(410例)，雲林縣(401例)，基隆市(396例)，宜蘭縣(361例)，南投縣(273例)，嘉義縣(272例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(175例)，金門縣(115例)，臺東縣(98例)，澎湖縣(41例)，連江縣(1例)。