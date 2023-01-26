她怨男友紅包只給2000超敷衍　眾人見一雷點秒懂「嫌棄真相」

▲她嫌男友交往一年紅包只給2000，第二年直接說沒錢不給。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

過年發紅包是台灣的傳統習俗，紅包裡面的錢除了讓人開心，也有祝福喜事臨門，旺財好運到，發財富貴等意思。一名女網友抱怨，她的男友只有在交往第1年，敷衍地包了2千元紅包，接下來的幾年中，每年都說沒錢，卻有多餘錢買精品，讓她非常不滿。貼文一出引發網友熱議，也有人說「妳不滿的是，他花了大錢，卻沒有給妳買一份禮物吧」。

原PO在Dcard表示，她與男友交往第一年的過年時，男友很敷衍地包了2000元紅包給她，當時她想說「有包就好」，不料接下來的2年，男友都說沒錢直接不包紅包，甚至她主動包給男友，還被男友拒絕「不用包給我，我沒錢包給妳」。

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原PO聽了十分傻眼，因為男友一直說沒有錢包紅包，卻能夠豪砸30萬買精品或玩車，她認為「過年包紅包，畢竟是個儀式感，是心意，當年2千元很敷衍了，後來直接說沒錢，他都快30歲了，真的覺得很『烙賽』，這男朋友還能要嗎？」

▲網友點出，原PO不滿的是，男友買精品、玩車花大錢，卻沒給原PO買禮物。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「說要儀式感，包你2000又嫌少敷衍，話都給你講好啦」、「不給你不開心，給了又嫌少，呵呵」、「什麼都要儀式感，清明節不就要送罐頭塔」、「不懂你是交男朋友還是提款機，2000說敷衍，那包多少才不敷衍？」

針對情侶之間要不要互相給紅包也引發討論，有人說，「到底情侶間有啥好包的，超無言」、「到底為什麼男女朋友要包紅包，你是長輩還是小孩」、「情侶幹嘛包紅包，又不是你乾爹」，也有人說，「情侶間，本來就沒有義務給紅包，妳不滿的是他花了大錢，卻沒有給妳買一份禮物吧」。