夫妻經濟困難！公公安慰「紅包只是心意」　見金額卻暴怒：這麼少

▲台灣過年期間有包紅包的習俗，有些人會在意收到的金額。（示意圖／記者邱顯燁攝）



記者柯振中／綜合報導

過年紅包主要還是心意，金額的多寡是其次。不過，一名女子日前訴苦，之前因為日子不好過、沒什麼錢，於是過年只有包1千2的紅包給公婆，沒想到公公竟因此暴怒，痛罵「你敢說出口喔」，讓女子感到傻眼，離奇的經驗曝光，也有許多網友酸爆。

這名女子在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，前幾年他們的生活非常不好過，與丈夫都沒什麼錢，連日常三餐都有問題，於是當年過年期間，丈夫告知公婆，因為比較沒錢，所以紅包金額可能不多。

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公婆聽完後大方回應，紅包只是「過年的一個紅」而已，重點是心意，而非裡面的金額多寡。不過，後來丈夫包了1千2的紅包，公公卻因此暴怒，痛罵「養兒子這麼大，1千2你敢說出口喔」，還規定至少要包到一定的數額，讓夫妻倆十分為難，最後只能東拼西湊，硬是將錢湊齊，「說好的紅呢？錢多少才是重點吧？」

女子的遭遇曝光後，立即有不少過來人出言狂酸，「孩子都過不下去了還要大紅包，所以這對公婆養孩子是為了投資賺錢」、「這爸爸不會心疼兒子嗎？真奇怪，口袋沒錢還想到他，還嫌」、「養兒防老？！那怎不説公公你怎麼沒創業當老闆，讓兒子直接當富二代？有心就好，至少不是無視」、「小孩就沒賺很多，拼命要一個數字是要害誰？」