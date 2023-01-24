黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，春節期間持續走訪各大廟宇參香祈福，24日大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在市議員李啟維、周麗津、蔡筱薇、林依婷、盧崑福、民政局長姜淋煌、勞工局長王鑫基及開台天后宮主委盧友禮的陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。





市長黃偉哲表示，民俗說法「初一早，初二早，初三睡到飽」，歡迎大家養足精神後來開台天后宮參拜安平媽祖娘娘，並順道到安平古堡、安平樹屋等具有獨特歷史文化的景點走走。也感謝在年節期間堅守崗位的警消及社會各界，城市安全沒有假期，也要請來台南旅行的全國民眾做好防疫措施，平安過好年。





現場超過千位民眾熱情排隊領取旺兔順利「1元」紅包，許多民眾手拿紅包爭相與市長合影，現場氣氛熱烈，市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南旅遊，並祝福大家新春愉快。





可愛的2023年全國運動會吉祥物「黑皮」也驚喜現身，吸引現場許多民眾競相合影，市長黃偉哲表示，今年台南將舉辦全國運動會，邀請全國民眾一起來共襄盛舉，參與這項運動盛事。





今年春節，市長黃偉哲將持續走訪台南各大廟宇，也會在各大廟宇發放1元祈福紅包，送上新年祝褔給各區市民，歡迎市民朋友及返鄉遊子，春節期間攜家帶眷到廟裡走春，沾沾喜氣，祝福大家兔年行大運，「旺兔順利」。

另，台南安平大廟「安平觀音亭」自除夕夜至今，每天都湧入來自全國各地的大批信眾，到廟向觀音佛祖等神尊上香祈福，祈求保佑兔年行大運，平安健康財源滾滾來。