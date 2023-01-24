　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，春節期間持續走訪各大廟宇參香祈福，24日大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在市議員李啟維、周麗津、蔡筱薇、林依婷、盧崑福、民政局長姜淋煌、勞工局長王鑫基及開台天后宮主委盧友禮的陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，民俗說法「初一早，初二早，初三睡到飽」，歡迎大家養足精神後來開台天后宮參拜安平媽祖娘娘，並順道到安平古堡、安平樹屋等具有獨特歷史文化的景點走走。也感謝在年節期間堅守崗位的警消及社會各界，城市安全沒有假期，也要請來台南旅行的全國民眾做好防疫措施，平安過好年。

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場超過千位民眾熱情排隊領取旺兔順利「1元」紅包，許多民眾手拿紅包爭相與市長合影，現場氣氛熱烈，市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南旅遊，並祝福大家新春愉快。

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

可愛的2023年全國運動會吉祥物「黑皮」也驚喜現身，吸引現場許多民眾競相合影，市長黃偉哲表示，今年台南將舉辦全國運動會，邀請全國民眾一起來共襄盛舉，參與這項運動盛事。

▲台南市長黃偉哲，大年初三前往安平區台南安平開台天后宮上香祈福，在開台天后宮主委盧友禮人陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年春節，市長黃偉哲將持續走訪台南各大廟宇，也會在各大廟宇發放1元祈福紅包，送上新年祝褔給各區市民，歡迎市民朋友及返鄉遊子，春節期間攜家帶眷到廟裡走春，沾沾喜氣，祝福大家兔年行大運，「旺兔順利」。

▲台南安平大廟「安平觀音亭」自除夕夜至今，每天都湧入來自全國各地的大批信眾，到廟向觀音佛祖等神尊上香祈福，祈求保佑兔年行大運。（圖／記者林悅翻攝）▲台南安平大廟「安平觀音亭」自除夕夜至今，每天都湧入來自全國各地的大批信眾，到廟向觀音佛祖等神尊上香祈福，祈求保佑兔年行大運。（圖／記者林悅翻攝）

另，台南安平大廟「安平觀音亭」自除夕夜至今，每天都湧入來自全國各地的大批信眾，到廟向觀音佛祖等神尊上香祈福，祈求保佑兔年行大運，平安健康財源滾滾來。

ET快訊
進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰
2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必小心
18人爽中100萬春節大紅包　大樂透槓龜「初四上看1.2億」
快訊／楊紫瓊入圍奧斯卡影后！　《媽的多重宇宙》獲11提名大贏
快訊／嘉義轎車失控衝人行道！10機車被撞「骨牌倒」
愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！　醫曝：這姿勢最易受傷
陸汽車改裝店大火！麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」
破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：別亂丟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

新北年節走春！寓教於樂還能省荷包　八里挖子尾生態饗宴

台中40年最大開發規模　建商打造14期高端品味建築

謝國樑新春強推「基隆美食」　初三起每晚臉書粉專首播

整合「好釋攏底迦」　台東縣農會推行動釋迦小農市集

基隆打造友善行人環境　謝國樑慰問寒流中執勤員警

頑皮世界「兔」飛猛進　住家安全一定富

嘉義市洋紅風鈴木盛開　特教學校拍照打卡新熱點

大年初四台南路邊停車恢復收費　提升週轉率擴大停車供給

新北初四恢復垃圾收運　環保局提醒做好分類回收

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

新北年節走春！寓教於樂還能省荷包　八里挖子尾生態饗宴

台中40年最大開發規模　建商打造14期高端品味建築

謝國樑新春強推「基隆美食」　初三起每晚臉書粉專首播

整合「好釋攏底迦」　台東縣農會推行動釋迦小農市集

基隆打造友善行人環境　謝國樑慰問寒流中執勤員警

頑皮世界「兔」飛猛進　住家安全一定富

嘉義市洋紅風鈴木盛開　特教學校拍照打卡新熱點

大年初四台南路邊停車恢復收費　提升週轉率擴大停車供給

新北初四恢復垃圾收運　環保局提醒做好分類回收

日經亞洲：富士康等「台灣科技公司」　加速墨西哥投資

落地帛琉就發100美金！惠恕仁親曝「惠台」原因　用中文喊「恭喜發財」

回顧世足！台灣人愛足球還愛賭？1個月運彩賣破百億

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

別在廚房裸體！初四「接神」7大禁忌曝光　觸犯恐整年沒財運

日職生涯567轟史上第三　門田博光病逝享壽74歲

進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰：根本沒清

出國人潮塞爆貴賓室！　「愛馬仕6點就開門」郁方老公嚇瘋：有病

雪天陽台上長出「50up棕色毛球」　原因曝光超暖心

2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

清境農場救命道驚見三寶！路人暴怒

獨／300移工「除夕炸裂2小時」放煙火

嘉義市洋紅風鈴木盛開　拍照打卡新熱點

基隆打造友善行人環境　謝國樑慰問執勤員警

謝國樑新春強推美食　初三起每晚首播

嘉義市蘭潭湖光山色宛如後花園　

新北初四恢復垃圾收運　環保局提醒做好分類

關西名人范朝燈故居列指定古蹟

頑皮世界「兔」飛猛進

台中40年最大開發規模　建商打造14期高端品味建築

南消與古蹟走春民眾同樂互動

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王

大年初四台南路邊停車恢復收費

苗栗走春推薦　舊山線鐵道自行車適合全家共遊

更多熱門

相關新聞

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

過年紅包主要還是心意，金額的多寡是其次。不過，一名女子日前訴苦，之前因為日子不好過、沒什麼錢，於是過年只有包1千2的紅包給公婆，沒想到公公竟因此暴怒，痛罵「你敢說出口喔」，讓女子感到傻眼，離奇的經驗曝光，也有許多網友酸爆。

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

柴趴地怒瞪弟：有人跟我搶紅包！

柴趴地怒瞪弟：有人跟我搶紅包！

他曝公司紅包金額　眾人也傻了：太敷衍

他曝公司紅包金額　眾人也傻了：太敷衍

4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」

4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」

關鍵字：

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福紅包

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

即／宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

更多

最夯影音

更多
10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定
1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面