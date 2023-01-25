開工拜拜吉時來了！「1水果千萬不能拜」有血光之災　10禁忌曝光

▲開工拜拜禁忌曝光。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

10天年假快放到一半了，許多公司行號會在明（26）日初五開工拜拜，保佑事業興旺一整年。命理學家「小孟老師」也列出最佳開工時段，以及相關禁忌，尤其有10樣東西千萬不能拜，像是番茄「容易有些光之災」、蓮霧「易有阻礙、前途茫茫霧霧」等。最後，老闆發紅包時不可封袋口，不然會將員工財氣封起來。

小孟老師在臉書《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》指出，兔年最佳開工時段有3天可選，時段皆為上半白天，如下：

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初五（1/26）｜早上07：00至中午11：00

初七（1/27）｜早上07：00至中午11：00

初八（1/28）｜早上07：00至9：00

開工供品部分，一定要準備發糕代表「發」，數量可4個或8個，象徵四方財與八方財；拜魚尾要大，越大事業規模越大，不可以小；拜三牲（要全雞、全豬、全魚）；水果選五樣來拜（例如：鳳梨、柿子、香蕉、橘子、葡萄、水梨）；可拜甜食（例如：紅湯圓、糖果、紅龜粿）；拜清酒。

▲開工紅包不能封袋口。（示意圖／記者劉維榛攝）



小孟老師說，開工拜完後可放鞭炮，因為鞭炮為火，火代表火紅強強滾。如果一般上班族也想討個開工財氣，但公司又無祭拜活動的話，可在吉時放個鞭炮音樂聲。

最後，小孟老師也分享開工禁忌，老闆發紅包時不能封袋口，會將員工財氣封起來，也不要轉帳發紅包，如此才能討個喜氣；老闆開工日不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。最後，開工拜拜有10樣東西不能碰，如下：

1、不要拜芭樂：會被開芭樂票（支票跳票）

2、不要拜番茄：易有血光之災

3、不要拜蓮霧：易有阻礙、前途茫茫霧霧

4、鴨蛋：業績差

5、黑皮蛋：遇到黑心客

6、粥：績效稀疏

7、釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛

8、供桌不要放蠟燭：會前徒微弱。

9、不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差

10、不要拜蛋捲：事業比較脆弱