快訊／台南月津港燈節5作品被吹垮！9級強風狂襲　市府搶修中

記者許宥孺／台南報導

被譽為臺灣最美水岸藝術燈節的「月津港燈節」，今年以「城裡的月光」為策展主題，14日開展以來估計已吸引超過20萬遊客湧進鹽水賞燈。受到昨(23日)開始的霸王級寒流影響，鹽水當地吹起超過9級強陣風，部分作品受到風勢影響出現損壞狀況，目前市府文化局已協同藝術家等工作團隊全力進場搶修，相關受損作品目前已靠岸檢修。

▲月津港燈節作品被吹垮。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據文化局統計，目前整個燈區共有5件作品受到氣候影響而毀損。包括藝術燈區「夜市蜃樓」、「綁架月亮」、「海之城」等作品，尤其夜市蜃樓、綁架月亮兩件作品受損情形嚴重，再加上近期天候狀況不佳、風勢仍大，目前評估仍暫時先靠岸檢修，以維護民眾觀展安全。

此外，學生徵件燈區約有2件作品，包括「穿梭」、「明月幾時有」等作品受到波及而受損，目前也均拉至岸邊進行檢修，等待氣候狀況回穩後再進行下一階段修復。

▲月津港燈節作品被九級強風吹損。（圖／記者許宥孺翻攝）

台南市長黃偉哲對此表達關切之意，尤其對相關作品受到損害也感到十分不捨，並責成市府文化局盡全力修復作品，修復前若造成民眾觀展不便敬請見諒，也提醒前來參觀的民眾準備保暖禦寒衣物，並小心腳步、強風影響。

文化局表示，春節連假已過半，誠摯邀請大家一起來鹽水，白天可逛月之美術館，為了迎接兔年，月之美術館除了同樣有趣味詼諧、厭世卻可愛的圖像角色IP虛擬館員「兔大叔」埋伏在場域周邊歡迎大家。

此外，永成戲院前由在地的「禹禹藝術工作室」，再度帶來巨型兔子雕塑作品《永成放映中：戲兔之夢》，可愛的胖胖兔帶著夢想飛上宇宙，相當吸睛。文化局特別提醒遊客，鹽水月之美術館「漫月美行動」展期自即日起至2月12日，啟燈時間17:30～22:00；「2023月津港燈節」展期同樣至2月12日，17:30～23:00啟燈。