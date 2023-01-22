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台南旺兔順利 　八大主題遊程推薦給你來行春

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

癸卯兔年新春佳節將至，台南市長黃偉哲祝大家「旺兔（want to）順利」，歡迎全台民眾來台南多玩幾天，除可參加台南購物節搶抽價值近千萬的輕豪宅外，搭乘台灣好行也有新年小禮送給你！

因應今年年假長達10天，觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，不僅包括廟宇、燈會、藝文、深度導覽，還有山林、濱海、風景美拍以及親子行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。

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▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題一、藝文行春想見你-文青漫步遊】

春節期間鹽水區的重頭戲就是「月之美術館」以及「月津港燈節」兩大燈節，活動至2/12。月之美術館在鹽水歷史街區展出，以「我們」為主題，期待來到鹽水的人們融入在地成為「我們」，共創美好生活體驗；月津港燈節以「城裡的月光」為主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，要給大家精彩的視覺饗宴。

過年期間不可錯過的還有龍崎區虎形山公園的「龍崎光節：空山祭」（活動至2/12），本屆主題「隨風去留」探討人們與自己深愛的地方之間離開又離不開的微妙關係，讓青年藝術團隊與在地社群及民間企業合作，透過現地創作的作品，打造出專屬於龍崎山林的奇幻夜晚。

台南的古蹟景點與文化園區向來是吸引眾多遊客的一大亮點主題，而山上區的「山上花園水道博物館」就是日治時期興建的自來水設施，也是電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」的拍攝景點之一，看完戲劇與賀歲電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」，當然要來回顧經典劇情，還能認識珍貴的國定古蹟。

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題二、田園花海驚豔行-美拍景點夯】

六甲區林鳳營菁埔埤附近的落羽松森林每年秋冬會由翠綠變為紅褐色，都會讓人感覺彷彿置身外國，吸引眾多網美網帥拍照打卡。六甲區公所今年的「2023來稻六甲松鶴玩悠遊浪漫落羽松」活動至2/28，在落羽松森林周邊的休耕田地栽種大面積花海，另外還會在附近妝點裝置藝術，搭配落羽松及花海形成宛如童話故事般的景致。

台南每年都會挑選適合的農地，在春節期間種植豔麗的休耕花海，今年在鹽水區信義路兩旁也有種植大片波斯菊及百日草，歡迎大家來逛鹽水小鎮時前往拍照留念，另外在楠西區梅嶺的梅花、杜鵑花、紫牡丹、山櫻花也都陸續盛開。

柳營德元埤荷蘭村和官田葫蘆埤自然公園今年春節舉辦有「2023喜兔雙埤歡樂園」活動（1/22-1/26），遊客可以一邊走春集章、換小禮物，一邊欣賞春節喜氣布置並認識園區，最推薦的走法是先到德元埤荷蘭村，再順遊六甲落羽松，然後前往葫蘆埤自然公園。

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題三、漫步山林健康行-步道森呼吸】

連續在除夕、初一及初二享受大魚大肉的年菜後，最需要運動踏青甩甩油了。推薦鄰近關子嶺鬧區的大凍山，冬日會有寒梅綻放，也可遠眺白河、鹿寮水庫、嘉義仁義潭及蘭潭等風景，登山步道完整往返大約需花費3到5個小時，沿途可見低海拔闊葉林，到了山頂即可飽覽遼闊的嘉南平原。大凍山主峰西北側的雞籠山也有登山步道，走到山頂的涼亭可以完整將美景盡收眼底，還可直面大凍山頭的嶙峋峭壁。山頂也有幾片梅園，讓大家可以登山兼賞花。

冬天來到關子嶺當然要泡溫泉，當地灰黑色的弱鹼性碳酸泉水是世界三大泥漿溫泉之一，泡完通體舒暢，也能感覺皮膚變得更好。附近也可品嘗在地美食扛霸子「桶仔雞」，或是在175咖啡公路景觀餐廳來杯當地特產東山咖啡。

而楠西梅嶺也有4條步道系統，今年過年適逢梅花花期，「伍龍步道」入口不遠處就可以看到梅花，其他步道也可以看到杜鵑花、紫牡丹、山櫻花等，美不勝收。來賞花也可以來吃梅子雞、酥脆薑黃雞等在地美食，順便來泡鄰近的龜丹溫泉，走訪玉井虎頭山、楠西玄空法寺、江家古厝等景點。
南化區的龍麟山環狀登山步道，最高點為王爺崙山，木構觀景台視野極佳，再進一步從北往南走，就是特殊的龍麟岩景觀，稜線兩側分別有月世界與河谷平原，遼闊的景觀讓人心曠神怡。

新化虎頭埤風景區的「2023鴻兔大展虎頭埤迎春活動」（1/22-1/27）從大年初一到初六布置新年意象，並請來街頭藝人以及小農市集，還有「台南旅遊吉祥物─魚頭君」氣球及FRP大型公仔裝置讓遊客拍照打卡，並辦理魚頭君IG線上留言抽獎活動(1/13~2/5)，祝大家年年有餘。

虎頭埤東側的新化林場是中興大學的實驗林場，鄰近市區，林相非常豐富，以桃花心木最多，漫步林間可以呼吸芬多精，適合全家大小前來休閒與放鬆。

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題四、海景舒心生態行-濱海打卡遊】

農曆春節正好是最適合曬鹽及欣賞濱海冬候鳥的季節。

從台南安平漁光島到黃金海岸，有將近5公里的海岸線沙灘，日落時金黃色的夕陽打在沙灘上，呈現出金黃色閃亮的沙灘景致，週邊也設有公廁與沖腳處，十分貼心。

七股鹽山是當地的知名地標，雪白的山峰聳立在濱海處，每年度還會在山頂放置特殊設計的造型藝術，今年度的裝置「鹽擔下的獨白」就傳承了鹽工堅毅的正能量。 除了觀景拍照外，還可品嘗鹹冰棒跟鹽滷咖啡，令人回味無窮。

現存最古老的瓦盤鹽田遺址就是北門的井仔腳瓦盤鹽田，每天日落時分倒映夕陽的美麗光彩，搭配北門潟湖一望無際的天際線與雲彩，吸引遊客前來拍照打卡，也可體驗曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣，還可順遊水晶教堂、南鯤鯓代天府以及雙春濱海遊憩區。

國際級保育鳥類黑面琵鷺，每年10月至隔年3月都會造訪台南。七股區的黑面琵鷺保護區設有「黑面琵鷺生態展示館」(1/20~23休館，24日起恢復開館)及北堤賞鳥亭，賞鳥季期間在賞鳥亭內提供望遠鏡及攝影機，方便民眾賞鳥，還有志工駐點定時解說(除夕休息，其餘春節期間08:30-16:30提供服務)；另外在七股的頂山賞鳥亭採遮掩式建築，也可觀賞黑面琵鷺。除了黑面琵鷺之外，這個季節還有黑腹燕鷗和鸕鶿可觀賞，喜好觀測生態的遊客千萬別錯過。

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題五、散策走讀知識行-深度台南遊】

來台南絕不可錯過的散步導覽，過年期間觀旅局共有12條路線加碼提供線上免費預約導覽服務，共計69梯次，遍及安平區、中西區、鹽水區、白河區，每條路線都各具不同特色，春節期間除了除夕之外都有梯次可預約，不妨跟著親切的導覽解說員一起自在穿梭在台南各地，進行一趟免費的散步小旅行吧！

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題六、農場動物園區行-闔家親子遊】

台南擁有許多可愛動物區的休閒農場，包含大坑休閒農場、南元休閒農場、走馬瀨農場及仙湖休閒農場與二大觀光遊樂業，最適合爸爸媽媽來放空、小朋友來跑跑跳跳。

柳營尖山埤渡假村舉辦「玉兔迎春-氣墊泡泡親子樂園」（1/22-1/25）活動，推出520公分高的大財神迎賓祈福，初一至初四也辦理「昆蟲森林氣墊樂園」、「歡樂泡泡秀」、「街頭藝人」及「旭山市集」等活動，邀請全家大小一起歡度春節。

大內區走馬瀨農場的「新春走馬瀨瀨季春節活動」（1/22-1/26），安排緩緩市集、街頭表演、蘋果劇團、泡泡秀、魔術秀、星空天幕、特色美食、DIY手做等活動。無論上午或下午都能觀賞到特技秀，連續五天與大家共度春節，讓你在台灣欣賞國際級演出！

學甲頑皮世界野生動物園也有「兔gather 頑新年」（1/20-1/29）活動，推出票價優惠再送消費抵用券，春節期間也規劃動物解說與年菜餵食秀、財神豚發紅包、、新春市集、集章換好禮、消費享優惠、以及豚寶盃舞蹈比賽等活動，歡迎大家一起來「頑」新年！

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題七、府城燈會小吃行-賞燈美食遊】

來台南市區走逛，小吃是絕對不容錯過的行程，而市區在農曆春節期間舉辦有許多精彩的燈會活動，最適合民眾一邊走逛燈區一邊品嘗美食。

「第十一屆府城普濟燈會」（1/16-2/11）在普濟殿廟埕與國華街展出1600盞彩繪燈籠，比往年增加約100盞燈籠，展出範圍將向外延伸，讓周邊的巷弄街道都沉浸在春節喜氣中。

「府城成功燈會」（1/7-2/28）在鄭成功祖廟舉行，春節期間有點燈祈福、過七星爐、鑽成功轎、新春茶會及文創市集等活動，元宵(2/5)當日還有逛花燈、吃湯圓等活動，不容錯過。

「2023神農街元宵花燈展」（1/14-2/28）整個展期間都會有猜燈謎活動，猜對還可蒐集到精心設計的精美兔年限定明信片，2/4也會舉辦提燈夜遊活動，限量發放兔年小提燈。

為推廣消防防火宣導及古蹟防災，台南市消防局特別結合台灣祀典武廟火德星君，辦理「2023火神護祐平安祈福活動」（1/14-2/5），包括消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，作品懸掛於消防隊外牆，欣賞創意燈籠外也增添過節氣氛。

▲因應今年年假長達10天，台南市觀光旅遊局郭貞慧局長特別向大家推薦到台南走春可參考的八大主題行程，適合各種族群的大朋友、小朋友來台南開心過新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【主題八、廟宇走春祈福行-宗教藝術遊】

新春出行的一大人氣行程當屬拜廟求財，台南37區都有很知名的信仰中心，讓大家為新春祈福。民眾來到全台廟宇最多的台南，可以到全台王爺總廟的北門「南鯤鯓代天府」，觸摸廟裡的象徵有好財運到來的「金錢壁」，祈求財運旺來。還可到中西區的祀典武廟、台灣首廟天壇、大天后宮、北區開基玉皇宮、安南區土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、麻豆海埔池王府、新營太子宮、楠西玄空法寺、白河關子嶺的大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮等大大小小的寺廟祈福。

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