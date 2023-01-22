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大年初一春遊台南搭公車　多元景點任你玩

▲大台南地區有18處景點、2處燈節為春遊熱門景點，交通局呼籲遊客多多利用大眾運輸出遊便捷又省事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南地區有18處景點、2處燈節為春遊熱門景點，交通局呼籲遊客多多利用大眾運輸出遊便捷又省事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南地區有18處景點、2處燈節為春遊熱門景點，為避免遊客因塞車、找不到停車位掃了遊興，台南市交通局規劃「區外停車區內接駁」，除有大台南公車服務外，特定景區亦安排免費接駁車，交通局呼籲遊客多多利用大眾運輸出遊便捷又省事。

▲大台南地區有18處景點、2處燈節為春遊熱門景點，交通局呼籲遊客多多利用大眾運輸出遊便捷又省事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，台南是擁有全台最多古蹟的大城市，因此市長黃偉哲指示交通局做好大眾運輸規劃，加密班次、接駁車等，讓遊客能利用大台南公車出遊舒適又便捷，也能降低景區的車流避免道路壅塞。

交通局長王銘德指出，大台南有14大景點(如安平、赤崁樓、海安街道美術館、孔廟、都會公園奇美博物館園區、虎頭埤、梅嶺、七股鹽山、關子嶺、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區、後壁菁寮老街、六甲落羽松等)及4大民俗宗教景點（如台灣首廟天壇、開基玉皇宮、正統鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府），皆是各具特色春遊熱門重點地區，夜間還有月津港燈節、龍崎空山祭，台南市政府協調各單位增闢臨時停車場，亦規劃「區外停車　區內接駁」策略，希望減少大量車輛擁入景區道路造成堵塞或違停，掃了遊客興緻。

交通局長王銘德表示，安平規劃3線接駁車（綠線、藍線、紅線），從22日（年初一）起至29日（年初八）每天從11時30分至19時30分止，綠線及紅線約15至20分鐘一班次，藍線約25至30分鐘一班次，可暢遊安平各景點；梅嶺規劃1線接駁車，設置在台3線綠柏園；另前往月津港燈節可搭乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭乘紅幹線公車、六甲落羽松可搭乘黃1、黃2及黃20公車；另搭乘山博行假日公車可前往山上花園水道博物館、左鎮化石園區、善化啤酒廠及南瀛天文園區等景點，歡迎民眾多多利用。

▲大台南地區有18處景點、2處燈節為春遊熱門景點，交通局呼籲遊客多多利用大眾運輸出遊便捷又省事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　　交通局表示，為方便遊客選擇大台南公車春遊，春節期間持市民卡搭乘市區公車0~99路、901路、902路免費(33、61及高鐵快捷公車除外)，持電子票證搭乘觀光公車(33、61、88、99、山博線、菱波官田線)半價，雙層巴士優惠價24小時票150元(臺南市民持市民卡99元)、48小時票250元，其餘幹支線公車、小黃公車依里程計費，並享有基本里程免費及轉乘優惠，詳細公車路線及票價優惠資訊可下載大台南公車APP，或至大台南公車網站查詢。

▲大台南地區有18處景點、2處燈節為春遊熱門景點，交通局呼籲遊客多多利用大眾運輸出遊便捷又省事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　　除夕日(1/21)城際運輸方面，國道1+國道3車流南下台南計約8.6萬餘車次，略較去年增加4%；高鐵+台鐵+國道客運之返鄉旅客計約2.9萬餘人次，較去年增加6%。市區交通疏運方面，市區8小時交通量約11.8萬餘車次，略較去年增加1%；大台南公車運量計約1萬餘人次，略較去年增加2%。

交通局呼籲出遊民眾多多利用大眾運輸，做好行程規劃，同時也要落實防疫措施，做好戴口罩、勤洗手的防疫措施，在新的一年裡為安全健康的生活環境共同把關，大台南公車及場站也持續加強消毒防疫，民眾朋友可安心搭乘。

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