冷到沒完沒了！下波寒流初六報到　氣象局曝降雪機率

▲氣象局1/25說明未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者嚴云岑／台北報導

初四寒流持續發威！中央氣象局表示，今（25）日至明日清晨寒流影響，新竹以北、宜蘭、花蓮及金門持續10度左右或6度以下氣溫。明日白天溫度雖有望從14度回升到20度，但初六（27日）再受寒流南下影響，氣溫又會大跳水，北部溫度將在10度上下，中南部12~14度。因下一波寒流偏乾，整體降雪機率也較低。

氣象局表示，明日（26日，大年初五）清晨仍受寒流影響，各地天氣依然寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，各地白天氣溫可以來到20度左右。不過，週五（27日，大年初六）又有一波冷空氣南下，氣象局稍早已經正式升級為寒流，將再大降溫。

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氣象局指出，未來一週北東迎風面會有零星降雨，初六到初八會有另一波寒流，在北部、東半部、宜蘭地區整天偏冷，中南部則是早午偏冷，另外，冷空氣影響期間，西半部地區沿海風浪強大，民眾出遊或出海需特別注意。

▲氣象局1/25說明未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

此波寒流水氣較多，昨日北部、宜蘭地區與東半部降雨明顯，加上北部氣溫較低，零度線降至2000公尺以下，接近1500公尺，也讓桃園拉拉山、宜蘭南山村降下瑞雪；宜蘭太平山、新竹尖石鄉下冰霰。

被問及今日降雪機率，氣象局表示，今日陽明山還是有一點水氣，若氣溫和水氣條件都符合的話，還是有機會，而全台3000公尺以上高山，都有路面結冰情形，請用路人特別留意。

氣象局最後提醒，下一波寒流會在27日漸漸南下，北部越晚越冷，低溫將落在28、29日清晨，溫度落在10度上下，中南部則在12~14度，但中南部若受到輻射冷卻影響，將會低上2~3度。受到東北風迎風面影響，下一波寒流雨區主要集中在基隆北海岸、宜蘭地區和宜蘭山區，中南部地區是多雲到晴，見得到陽光。