低溫恐剩4度！大年初二「寒流來了」全台凍3天　一表掌握連假最新天氣

▲大年初二寒流報到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

大年初一全台各地迎來太陽露臉的好天氣，初二回娘家準備變天了！中央氣象局表示，明（23）日最新一波寒流南下報到，且愈晚愈冷，初三、初四這2天最冷，像是馬祖等離島地區恐怕僅剩4度，北部、東北部也只有6至8度，預估要到初五才會回溫，但初六又將迎來新一波強烈大陸冷氣團，全台低溫降至10度。

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▲一表掌握春節1周天氣。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員張承傳指出，大年初二（1月23日）因最新一波寒流南下，白天降溫雖不明顯，但愈晚愈冷，台南以北最低溫恐來到7度，高屏台東地區也只剩11至14度，高溫部分北部地區約12至13度、高屏20度以上，其他地區為20度以下，溫差較大；至於降雨部分，明（23）日清晨有鋒面通過，台中以北會出現零星降雨，東半部迎風面則有局部短暫陣雨，北部區域愈晚下雨機率愈高，其他地區則呈現多雲天氣。

而此波寒流於北部、東北部2000以上高山以及中部、東部3000以上也有機會遇見降雪，病預估要到初五（1月26日）才會減弱，但初六（1月27）起又迎來新一波強烈大陸冷氣團，春節假期最後3天都是冷冷的天氣，全台低溫部分恐怕只剩10度，提醒民眾要做好保暖工作。

另，氣象專家賈新興稍早也於臉書粉專發文，表示初三（1月24日）清晨寒流報到，預估最低溫將出現在1月24日深夜和及1月25清晨，苗栗以北空曠地區恐只剩4至6度，花東縱谷一帶也降到6至8度，降雪機率相對高的區域則有太平山、拉拉山及宜蘭1500公尺以上高山、花蓮1500公尺以上高山，時間點落在1月24日下午至1月25日中午左右，合歡山也有機會出現降雪。