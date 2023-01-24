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快訊／全台低溫特報！「探6°C↓」極冷地圖曝　3縣市大雨

▲▼寒流報到，氣象局提醒明天初四(25日)清晨最為嚴寒。（圖／氣象局）

▲寒流報到，氣象局提醒明天初四(25日)清晨最為嚴寒。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

寒流來襲，氣象局10:17針對22縣市發布低溫特報。氣象局提醒，今日至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日至明日中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

▲▼低溫特報。（圖／氣象局）

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▲低溫特報。（圖／氣象局）

今(24日)上午至明(25日)白天低溫區域
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局也在10:15針對3縣市發布大雨特報。氣象局指出，東北風影響，今日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石。

根據氣象局預報，今日（大年初三）寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度；水氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明日（25日，大年初四）寒流持續影響，各地仍非常寒冷，清晨台南以北及宜蘭、花蓮低溫只有7到10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度，白天北部及宜花溫度僅12至15度，台中至台南及台東16至18度，高屏19至21度；大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

▲氣象局1/24說明未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流來襲，全台連凍3天。（資料照／記者李毓康攝）

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