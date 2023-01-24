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快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　越晚越冷

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

雨區擴大！氣象局13:25針對4個縣市發布大雨特報，氣象局提醒，東北風影響，今(24)日基隆北海岸及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石。

大雨特報：
基隆北海岸、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

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▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日（大年初三）寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度；水氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明日周三（25日，大年初四）寒流持續影響，各地仍非常寒冷，清晨台南以北及宜蘭、花蓮低溫只有7到10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度，白天北部及宜花溫度僅12至15度，台中至台南及台東16至18度，高屏19至21度；大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，北部及宜蘭2000公尺以上高山，中部及東部3000公尺以上高山有局部降雪機率。

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

▲▼寒流報到，氣象局提醒明天初四清晨最為嚴寒。（圖／氣象局）

▲▼寒流報到，氣象局提醒明天初四(25日)清晨最為嚴寒。（圖／氣象局）

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