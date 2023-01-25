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人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

抓包老公偷吃的人妻意外成為性工作者。（示意圖／Pixabay）

▲抓包老公偷吃的人妻意外成為性工作者。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

愛偷吃的男人小心了！一名暗自調查老公是否搞上妓女的外國人妻，在陰錯陽差下意外成為一名性工作者，且「丈夫至今完全不知情」，但這也讓曾經懷疑老公流連紅燈區的她，擔心未來有一天會與丈夫「撞個正著」。

據《每日星報》報導，這起離奇「就職」事件發生在泰國清邁，早就懷疑丈夫偷吃的人妻，發現對方藏在錢包裡的「冰棒店」會員卡後，除感嘆自己的不安成真外，也著急透過卡片上的電話號碼致電給店家，「我想知道這家店葫蘆裡賣什麼藥，因為我怕被丈夫傳染性病」。

沒想到，店老闆得知人妻的憂慮後，竟大方邀請她「到店參觀」，更讓人意想不到的是，人妻確認完老公珍藏的愛店「最多只有股交（沒有性器交合）」，居然答應老闆「要不要來我們店上班」的邀請，瞬間從調查老公外遇的家庭偵探，變身為人妻屬性的性工作者。

人妻透露，她跟第一個顧客「交流」得十分融洽，並強調即使沒有真正的性行為，「在這裡的性愛依然比在家裡的更刺激，我真的很興奮」，但人妻現在擔心的卻是，「我擔心有天我會在店裡遇到丈夫，被他發現這個祕密」。

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