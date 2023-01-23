正妹網紅炫耀「加錢就能叫警車開道」　泰國官方震怒調查

▲網紅拍片紀錄給泰國警方接送的過程，結果引發泰國政府的調查。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

近日中國一名網紅前往泰國旅遊時，拍片記錄自己讓泰國警方「護送」到飯店的過程，甚至更在影片中曝光這相關的價碼。沒想到這則影片後來傳到泰國去之後，反而引起泰國民間的憤怒，泰國警方也表示要對這些兼差的員警以及整個產業進行調查，這才讓大家知道「原來在泰國找員警接送是非法產業」。

中國網紅「臭蛋」在抖音上有600多萬名粉絲，他日前在前往泰國時被商家詢問「是否需要警察接送？」後來臭蛋才了解原來這是一個加錢後就可享受的特殊服務。警車一輛是7000泰銖、警察摩托車是6000泰銖。

而好奇心滿滿的臭蛋則是選擇兩個都點一個。而在臭蛋實際抵達泰國機場後，人都還沒走出海關，就看到一名泰國警察在出口附近舉著牌子接機。

而在出關的過程中，該名警察甚至還幫臭蛋開啟特別通道，跳過人潮眾多的排隊，直接走到海關口前面辦理完全部的手續，短短5分鐘就成功脫離海關。而在走出機場後，臭蛋也看到自己預定的警車與警用摩托車。

臭蛋後來又塞給每位警察200泰銖的小費，而這些警察還很熱情的邀請臭蛋直接搭警車前往飯店，所以臭蛋就體驗了人生第一回的警車接送。最後，由於沿路有警車鳴笛開到的關係，臭蛋從機場到飯店僅花了不到一小時的時間，省去了十分可觀的交通時間。

就當不少網友看完臭蛋的影片，還打算「下次去泰國時也要體驗一把」。沒想到這則影片卻在泰國當地引起軒然大波，22日時所有當地新聞媒體都在報導這件事情。後來網友也才知道，原來這項警察的接送服務，其實是這些警察私底下的兼差，沒想到因為臭蛋的影片，反而讓整起不能曝光的打工，變成全國皆知。

目前臭蛋已經從抖音上移除這部影片，而甚至有傳聞臭蛋避免當地人找他麻煩，早早就從泰國飛回中國。而根據媒體報導指出，，泰國國家警察總署發言人阿查崇警少將表示，如果需要警車開道的話，必須經過曼谷市警察署長的許可，目前泰國國家警察總署已經下令徹查此事件的真偽，如果調查屬實，將會依法嚴懲。

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