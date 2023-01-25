6生肖要安太歲　兔年點燈大全一次看懂

▲毛衣老師提醒，今年六個生肖者需要安太歲。（示意圖／CTWANT提供）



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命理專家毛衣老師整理出今年6個生肖需要安太歲，另外需要解厄祭改的人，她也詳細列出並分析所有點燈的需求與項目。毛衣老師表示，太歲燈顧名思義就是安太歲所點的燈，2023年癸卯年值年的太歲星，需要安太歲的生肖有老鼠、兔子、龍、馬、羊、雞。

而需要解厄祭改的生肖，則有老鼠（太歲當頭）、牛（制病符）、虎（制天狗）、兔子（安太歲）、龍（制白虎星）、馬（安太歲）、羊（安太歲、制死符）、猴子（制五鬼、官符）、雞（男制太陰、安太歲）、狗（制喪門、吊客）、豬（制太陽），今年只有屬蛇者不需要解厄祭改或安太歲。

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她分析各種平安燈的需求，光明燈是提供給需要讓元辰光彩，前途光明直福延壽、萬事通達者；財神燈適合想賺錢的人士，正偏財入庫、業績興盛、五方貴人、財源廣進；文昌燈適合學生、文書工作者或是要考試者，求金榜題名、仕途如意、智慧開啟、文筆流利；健康燈（藥師燈）祈求身體健康、病厄消除、治病遇神醫、病魔離身、尤其生肖屬牛者今年適合；月下老人和合燈祈求觀姻緣旺、紅鸞入宮、家庭圓滿、夫妻和睦；元神燈保佑元神穩定、邪魔不侵、鬼怪離身。

▲許多廟宇都有點燈服務，可找常去拜或喜歡的宮廟來點。（示意圖／CTWANT提供）

蓋魂則是年歲尾數為四或是九，須以科儀將壞魂壞魄收入碗中，以紅布蓋住一年以保平安順利，還有一些廟宇有提供寵物平安燈，給寵物祈求一年的平安健康，如供奉濟公活佛的中和受鎮宮，非常適合寵物控的人士。

毛衣老師也推薦她自己常去的廟宇，如台北的龍山寺、松山奉天宮、鹿港城隍廟、中和受鎮宮、鹿港城隍廟等，祝願讀者2023年都能心想事成平安如意。

▲毛衣老師除了提醒6種生肖要安太歲外，另外其他生肖也可以去祭改補運。（圖／CTWANT提供）

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