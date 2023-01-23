迎親狂被「巴頭」！新郎不忍反擊了...伴郎團助陣「圍毆畫面」曝

▲微博瘋傳一段婚鬧打新郎，最後反被圍毆的影片。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

為了表達對新人的祝福，在結婚時會有捉弄新郎新娘的「婚鬧」習俗，然而有些地區卻鬧過了頭。近日微博瘋傳一段畫面，新郎慘遭女方親友瘋狂巴頭，最後新郎忍不住反擊了，而一旁的伴郎團也跟著幫忙狂毆。

近日微博瘋傳一段新郎迎親的影片，可以看到新郎在上門求親，拿著花束跪在女方面前，沒想到女方親友竟狠狠朝著新郎背部猛拍，一開始新郎並沒有發火，繼續進行儀式，結果女方親友竟繼續胡亂拍打，更是直接朝著新郎的頭巴下去，新郎實在是忍不住了，立刻站起來反擊，揣住對方衣領架著他脖子，一旁的伴郎團似乎早就看不管他的行為，也跟著幫忙狂毆。

▲新郎忍不住反擊了，而一旁的伴郎團也跟著幫忙狂毆。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「打的好，沒打頭，算手下留情了」、「嫁值了，說明新郎圈子基本全是不錯的朋友」、「他打人行人家打他就不行了」、「活該挨揍」、「:打得好！這種人就是壞，就該挨揍」。

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