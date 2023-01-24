初五前做1事開運整年　4生肖注意感情危機

▲命理專家妙心老師透露，除夕到初五每天保持家中燈火通明很重要。（示意圖／CTWANT提供）

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過年是開運的好時機，命理專家妙心老師就透露過年開運方法，初五前家中做一件事情，就可以讓新的一年閃閃發光。

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▲家中明亮燈火通明相當重要，尤其在初五前都可以做到。（示意圖／CTWANT提供）

妙心老師表示「除夕照虛耗」，從除夕到初五（1/21～1/26）家中燈火通明，即為「照虛耗」。照好照滿，便能在癸卯年照亮前程，迎接光明與功名利祿閃閃發亮的一年。就是這麼簡單，趕緊拿便條紙貼在開關提醒！

她也表示，癸卯這個流年是桃花年，若平時有留意社會新聞或娛樂新聞的朋友，肯定會發現許多感情事件會在今年爆發，請留意自己的生辰八字有沒有「子、酉、戌、辰」，或是生肖「鼠、雞、狗、龍」，請多用心在感情經營與另一半身上。如果不知道怎麼做，就詢問最專業的老師，從八字學術看清並解決你的情感問題。

▲妙心老師也提醒，今年4個生肖也要注意感情危機。（示意圖／CTWANT提供）

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