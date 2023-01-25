謝志成陶藝展「三十有成」　春節期間74藝術中心展出

▲知名陶藝家謝志成於春節期間推出「三十有成」陶藝創作展。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

知名陶藝家謝志成30多年來始終堅持一個信念，那就是成功沒有捷徑，唯有保持長期不想放棄的熱忱，他說，「陶的世界永遠學不完，我僅是略懂一二」。謝志成於春節期間推出「三十有成」陶藝創作展，展期至2月26日止，地點位於台中市北屯區74藝術中心。

1968年出生於台中大肚的謝志成，念的是機械，也曾在機械廠上過班，因為好奇，跟著堂哥謝志豐捏陶拉坯，1987年謝志豐就收他為徒弟，當時他才19歲。謝志成拉坯茶壺十分工整，曲線相當精準，他說，可能是因為學機械的底子，讓他講究極低的誤差率，成就造型勻稱的素色茶壺成為他初期的主要作品。

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臨近大肚溪出海口的大肚鄉，強烈的東北季風颳起漫天風沙，亦讓因著對沙土的濃厚情愫。謝志成1990年返回大肚老家，在傳統的古厝成立「泥屋」工作室，除了製作茶壺供應給盤商之外，也潛心研究釉藥的應用。

工作之餘，謝志成喜歡旅遊，每到一處他都會抓起一把當地的沙土，混到釉藥中，做出一件紀念該次旅遊的作品，結果總是帶給他驚奇，但也有失敗的作品，從中他摸索出適合混釉的素材，進而塑造出個人的風格，油滴釉便是其中的代表。

▲▼「泥屋」工作室；油滴釉茶壺。（圖／記者白珈陽翻攝）

謝志成擅長調製各種陶土，以台灣土產陶土配成如紫砂、朱泥、鐵砂、黃泥等，使得他的茶壺無論成色和造型水平直逼大陸的紫砂壺。學陶的第二年，他的作品便入選省美展，並先後獲得全國美展、全省美展、北高二市美展銀銅等多數大獎。

▲▼謝志成作品。（圖／記者白珈陽翻攝）

除了茶壺之外，謝志成也創作中大型的作品，為了尋求突破，在拉坯之後，利用切割、粘接等技法，讓造型更多變，也更能展現內心的思想。謝志成謙虛的說，陶的世界千變萬化，永遠都學不完，他只是略懂一二，每一次的開窯都是一次的學習和驚奇，急性子的謝志成常迫不及待提早掀窯偷瞄，以致作品功虧一簣，後來他就學乖了，逼自己按捺著性子耐心等待。

藝家謝志成這次的展覽，以花、茶器為主，作品延續他一貫質樸不浮誇的風格，造形雖然簡單，觀者卻能感受到陶作的溫度，以及作者的用心。溫暖質樸，是謝志成始終如一的創作風格。





