馬桶不是垃圾桶！北捷廁間挖出電路IC板　物品掉落「勿強行沖水」

▲堵塞物電路IC板。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司統計，2022年1月至11月，捷運系統有450件廁間堵塞事件發生，最常見堵塞物為女性衛生用品，部分則是私人物品，但五花八門到令人詫異，其中更看到「電路IC板」躺在狹窄的管線中，呼籲民眾若有物品不小心掉落馬桶，請立刻通知車站人員處理，不要強行沖水。

北捷過去統計，2022年1月至11月，捷運系統約有450件廁間堵塞事件，其中14件因堵塞情形嚴重，造成封閉廁所改善，而常見堵塞物為女性衛生用品、濕紙巾，部分為私人物品，像是口罩、夾鏈袋、小包包、手套、悠遊卡、紙尿褲、衣物、抹布、太陽眼鏡等，但最令工作人員瞠目的是「電路IC板」。

在北捷土建廠服務超過17年的技術士王文博指出，有的堵塞物品應是旅客如廁時不小心掉落，有的則是隨手丟棄，為了讓下一個使用者有同樣良好的如廁環境，呼籲民眾請勿將衛生紙以外雜物丟入馬桶，如果物品不小心掉落馬桶，請通知車站人員處理，不要強行沖水試圖「湮滅」它。

王文博分享他的「疏通馬桶4法寶」，包含馬桶專用吸盤、簡易通管條、電動通管機及管道專用內視鏡，「抵達現場，先研判堵塞位置，檢視廁所管路圖說，依序使用吸盤、通管條及通管機進行排解。」不要小看馬桶堵塞，疏通所需時間，最快2分鐘，慢則4小時以上。

王文博說，若上述方法排除無效，工作人員就會化身為「馬桶醫生」，出動「管道內視鏡」，透過影像辨識，檢查管道裡面的狀況，判斷堵塞物位置與距離，決定要進行何種「治療」；若異物卡在馬桶跟污水管的銜接處，就必須要「開刀」敲除馬桶；若是卡在幹管，則要進行牽一髮動全身的「大手術」，連地磚、牆面都得敲開，處理就更耗時了。

▼堵塞物悠遊卡。（圖／台北捷運公司提供）