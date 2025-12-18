修國安法禁鼓吹戰爭　行政院：鼓吹統一或攻打其他國家都要罰

▲行政院政委馬永成出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院院會今（18日）拍板國安法修法，明令公開或在網路上鼓吹戰爭言論將面臨相關罰則。外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，政委林明昕說，此次修法都是行政罰而非刑罰，主要是避免相關戰爭言論在網路上不斷傳播，條文沒有說要檢舉或申請等行為才成立，內政部也不會每天沒事當網路警察抓來抓去。政委馬永成說，任何鼓吹戰爭的行為法律都必須禁止，「鼓勵統一、或鼓吹攻打其他國家，這樣的言論也是要處罰的，任何鼓吹武力或戰爭行為，都在法律禁止的範圍」。

林明昕說，行政罰跟刑責不同，有顧及到言論自由的問題，因此沒有刑責。網路言論主要是希望避免不斷傳播，《國安法》第四條之一主要是針對網路上，IP在國外、或行為人不在台灣，可能無從抓到他或是無法處罰，但傳播出去的違法言論還是要由數發部進行限制。

林明昕提到，條文沒有說要檢舉或申請等行為才成立，內政部不會每天沒事抓來抓去，但若依職權獲知的話要處理，「不會有每天當網路警察在巡邏的狀況，沒有規定要這樣」。

至於在傳遞途徑違法樣態方面，林明昕進一步說明，「我收到訊息、傳給家人，這樣不算公開，不會這樣就構人於罪，是用公開方式傳給所有人，或是在大型群組裡一直講，這樣才是有問題」。

至於何謂公開鼓吹或倡議？林明昕說，一般法規都有規範，各主管機關都有一定的先例可以參考判斷，不會說是完全新的、或大家認為會對言論自由造成很大的箝制，並不會如此。

政委馬永成則補充，主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。至於不公開、串聯式的組織，進行某種勾聯行為，這種也不屬於國安法修法的規範，改以參與組織、發展組織等規範處理。

馬永成強調，如果集中在公開發佈言論，重點在於，依照公民與政治權利國際公約規定，任何鼓吹戰爭的行為都必須法律禁止，「鼓勵統一、或鼓吹攻打其他國家，這樣的言論也是要處罰的，任何鼓吹武力或戰爭行為，都在法律禁止的範圍」，大家不用太擔心會逾越到其他範圍，不同範圍、不同樣態會有不同法律處理。