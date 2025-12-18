吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

信義區忠孝東路五段的「信義雅祥」自主都市更新案，歷經12年的整合推動，終於在日前正式動工。一路陪伴、協助居民協調溝通，辦說明會、整合住戶意見的北市議員許淑華說，她與居民們一步一步完成這個不可能的任務，她的願望，就是祝福所有長輩們能開心「入厝」，在安全舒適的新家生活，「為此我會繼續努力監督，確保工程品質及進度，讓都更順利完成」。

許淑華說，感謝12年來的努力、相伴，信義雅祥都更案今天終於動土。她說，這是繼吳興整宅後，她第二個成功推動的自主都更案。位於信義區忠孝東路五段的雅祥都更案，在15年前，居民就開始規劃都更。

許淑華指出，都更程序非常繁瑣，又涉及居民整合，加上市府態度消極，遲遲無法推進。都更成為長輩遙不可及的目標。隨著時間推進，房屋加速老化，甚至還有樹木與藤蔓直接生長進屋內、樓梯間，讓長輩們的生活品質不斷下降。

許淑華提到，住這裡的居民常常跟我傾訴煩惱，「藤蔓長成這樣，就好像鬼屋一樣…」，多年下來，許多長輩只能被迫離開，在外面租房生活。

「我自12年前，一路陪伴著住戶向市府協調溝通、會勘、召開地方說明會、整合住戶意見，並在議會多次質詢，關心最新進度。」許淑華說，細數12年來的點滴，除了關心都更進度外，每當逢年過節，住戶們和她就像家人一樣親密。

「終於，我們一步一步，完成了這個不可能的任務。」許淑華說，整體工程預計耗時4至5年，共有地上13層，地下4層，總戶數133戶的全新生活空間。

許淑華說，她的願望，就是祝福所有長輩們能開心「入厝」，在安全舒適的新家生活，「為此我會繼續努力監督，確保工程品質及進度，讓都更順利完成」。