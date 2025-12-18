徐國勇：不副署目的是希望朝野坐下來談　國民黨沒出席搞砸了

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前邀51名黨籍立委「便當會」，定調力挺行政院不副署《財政收支劃分法》，民進黨團總召柯建銘會中表態「沒有不副署」空間，綠委王世堅昨也表示，自己對不副署有不同意見，盼執政黨應妥協與在野協商。對於黨內有不同聲音，民進黨祕書長徐國勇今（18日）受訪時表示，不副署並不是目的，是希望執政黨、在野黨坐下來談，但有人不出席嘛，沒出息，國民黨搞砸了、也搞錯了方向。

徐國勇表示，其實不是黨內有雜音，民進黨本來就是多元的政黨，每個人都可以表達自己的意見。其實這個所謂的不副署，並不是目的，是希望在野黨、執政黨坐下來談，為國找出最好的方向。不副署並不是一個終極目的。國民黨搞砸了、也搞錯了方向，所以說要坐下來談，沒出息嘛，因為有人不出席嘛，所以他沒出息，這些活動就是沒出席，所以才會被這樣子諷刺。

徐國勇指出，其實大家去看看憲法，院際的協調權是總統的權力，是力量的「力」，而不是利益的「利」，這一點先搞清楚。第二點，如果讀過法律的人，有一點點法律常識就知道，權利跟義務永遠是相對的。這是他的權利，他就要負義務，這是法律的常識，怎麼這些人連常識都不懂呢？義務必然伴隨了權利，權利就會跟義務在一起。

徐國勇表示，今天在東吳大學，這邊是政治系、旁邊就法律系，法律系的學生第一課就學這個。除非法律有特別規定，凡是有一些特別規定，才會說有權利沒義務、或是有義務沒權利。不然一定是有義務就有權利，但是如果是力量的力，那可就不一樣了，所以這一點，他們沒有搞清楚。

徐國勇也直言，王世堅講的這些，坐下來談是個好事啊，問題是國民黨不談啊，他沒出席啊，就是王世堅講的，他沒出息，事實上院際協調沒有出席啊，問題就在這裡。