政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

▲▼新竹市長高虹安復職，今回市政府上班。（圖／攝影中心攝）

▲新竹市長高虹安復職。（圖／攝影中心攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，二審判決出現大逆轉，僅依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；但貪汙部分無罪，且根據高院說明，二審判決與立法院法制局認定助理費性質屬立委補助有關。時代力量黨主席王婉諭表示，立法院說法就跟前陣子陳玉珍提出的修法內容一致，法制局為什麼會出這份報告？是誰輕易把助理權益賣了？韓國瑜院長應該說明，且此例一開，未來就算立委找人頭、找家屬，將每月57萬的助理費全部納為己有，根本也不違法。這才是真正的「貪污合法化」。

對於高虹安的二審判決，王婉諭表示，會對台灣政治造成非常深遠的影響。但這跟高虹安要「復職」無關，也跟「判決結果」本身無關。真正的關鍵，是法官做出這個判決的依據。根據高院公布的說明，法官在審理過程中，除了申請釋憲外，也曾發函給立法院，請他們說明助理費的性質。

立法院回覆表示：「公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足」、「本質屬立法委員補助費性質」。王婉諭說明，白話來說就是：助理費，是立法院給立委的補助。這個回覆，是整個判決的核心。法官因此認定，即便高虹安確實有要求員工繳回薪資、浮報薪資，但因為這筆錢本質上就是立委的補助，所以不構成貪污。二審才會判決高虹安「貪污」無罪，僅剩「登載不實」成立。

王婉諭直言，立法院回函的說法，聽起來是不是有點熟悉？因為這就是前陣子陳玉珍所提出的修法內容。陳玉珍意思就是：「公費助理費，本來就是給我立委的補貼，應該直接入帳給我就好，為什麼要限制我怎麼用、規定我必須給助理呢？」為什麼她的修法內容會與立法院立場一致？因為這根本不是她自己寫的。

王婉諭指出，根據媒體報導，以及陳玉珍在政論節目上的回應可以證實，其實這個法案，完全就是照抄「立法院法制局」的建議。那法制局為什麼會出這份報告？立法院回函是誰簽呈的？到底是誰輕易的就把國會助理的權益給賣了？韓國瑜院長必須對這件事給出交代。

王婉諭表示，立法院對助理費的詮釋，她完全無法認同。以過去擔任立委的經驗，立委每年領到的補貼種類很多：差旅、油資、高鐵票。這些補貼雖然進入立委口袋，但每一筆仍要憑證、要紀錄，這才叫補貼。但助理費完全不是這樣。助理的薪水是直接匯入助理本人帳戶，勞健保掛在立法院。每個月都要提報名冊、薪資清冊，如果薪資沒有補滿上限，立法院也不會全額撥款。這怎麼會是立委的「補貼」？

王婉諭指出，至於判決中提到，立法院改成「撥給助理」是因為稅務問題，更是完全理解錯誤。當初這樣改的真正原因只有一個：如果錢先進立委口袋，就會出現大量「中飽私囊」，根本不會真正流向助理。立法院這種詮釋方式，等於為司法實務開了一條非常、非常危險的路。

對於此次判決，王婉諭表示，高虹安案相對「小」，一審認定的犯罪所得大約11萬元。但是如果此例一開，那立法院以後可能就不會再出現任何「詐領助理費」的貪污了。因為既然這筆錢「本來就是立委的補貼」，那就算立委找人頭、找家屬，將每月57萬的助理費全部納為己有，根本也不違法。這才是真正的「貪污合法化」。

王婉諭直言，貪污的金額大小當然很重要，但更重要的是，要怎麼守著那條界線：不能讓認真依法做事的人變成傻子，而讓挪用公帑的人反而取得正當性。否則，台灣政治很可能全面沉淪。

王婉諭表示，自己向來不喜歡評論司法判決。對於她來說，不論判決結果如何，我們都應該尊重。不論這個法官的個人立場為何、法律見解為何，都相信他是依照證據說話、依法判決。唯有如此，我們才能守護民主法治的精神，否則，司法就會一下活了，又一下死了。況且，本案尚在訴訟中，最後定讞的結果是什麼，誰也不知道。

王婉諭指出，但是，在這個判決中，立法院的回函內容，對於法庭判決實在造成太大的誤導。這會讓台灣政治落入極為危險的賽局。立法院長韓國瑜，必須出面說明。這不只是為了守護上百位助理的權益，更是要阻止這樣的錯誤詮釋，開啟了台灣政壇的潘朵拉盒子。

12/16 全台詐欺最新數據

高虹安復職！泛淚喊話「我回來了」：人生被迫按下暫停鍵

總統賴清德15日發表錄影談話，支持行政院卓榮泰院長決定不予副署《財政收支劃分法》。對此，前立委沈富雄17日表示，卓榮泰跟賴清德，若推翻整個國會決議，那要國會幹嘛？如果讓他們得逞，台灣就不是民主國家，一個人推翻一個國會，連川普都不敢。他示警，大罷免的時候會想到32比0嗎？所以賴清德不要賭，如果再輸一次，不是不好看，是「2028就沒了」。

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

