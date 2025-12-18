高虹安復職！泛淚喊話「我回來了」：這一年多人生被迫按下暫停鍵

記者莊智勝／新竹報導

新竹市長高虹安助理費案二審出現大逆轉，貪污部分獲無罪，新竹市政府向內政部申請復職獲准，高虹安今（18日）重返新竹市政府上班，表示這一年多的時間，人生被迫按下暫停鍵，漫長得像是過了一個世代，現在終於回到崗位，會檢視所有政見的完成進度，加速推動重大建設、校園安全、教育投資、社會福利，全心放在市政上，「跟各局處一起並肩作戰，把事情做到位，是我現在最重要的事情。」

▲新竹市長高虹安復職，今正式回歸市政府。（圖／攝影中心攝，下同）

高虹安今復職、正式走進新竹市政府上班，向各局處首長、夥伴、市民朋友喊話「謝謝大家，我回來了」，一度哽咽、眼眶泛淚。高虹安表示，經過一年多的風風雨雨，終於可以走進最熱愛、最牽掛的市政府，「今天心情很激動，也很沉穩，經歷過這麼多的低谷、逆境，現在比我人生的任何一個時刻都更加了解責任的重要性。」

高虹安說，「這一年多，對於在崗位上工作的人、對於忙碌的大家，好像一眨眼，但對於我，人生被迫按下暫停鍵的我，漫長得像是過了一個世代。這段時間不在市政府，但是在優秀團隊的帶領下，市政一天都沒有停下，特別感謝所有辛苦的首長、基層同仁、代理市長邱臣遠、秘書長張治祥，這段時間大家堅守崗位，推進市政工作，非常不容易，很感謝團隊，將我在競選時承諾的每一項政見，努力往前兌現。」

高虹安表示，現在復職回到崗位，有好多事情要努力，會檢視所有政見的完成進度，加速推進重大建設、校園安全、教育投資，全心放在市政上，「與各局處一起並肩作戰，把事情做到位，是我現在最重要的事情。」

「這段時間每天晚上睡覺，心裡有很多想法、很多念頭。」高虹安說，在逆風時給予的溫暖和支持，比起順風時的掌聲，更加感動和刻骨銘心，「每一位在街頭和我喊加油的市民朋友，市場裡賣雞肉的阿伯都叫我趕快回來工作；2022年9萬8千多票支持我選上市長的市民、以及大罷免時12萬票讓我留下來的支持者，都是我最重、最甜蜜的負擔。」

高虹安最後也感謝親愛的家人，「在我最難過時，沒辦法在外面表現出來的脆弱，是家人擔心我、接住我的情緒，很謝謝家人在這段時間承受的壓力。今天很多人送我上班，希望能讓這段時間擔心的大家放心，趕快回到崗位工作。」