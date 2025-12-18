　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實

▲▼國軍「漢光41號」演習進入第三天，，空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園，屏障松山機場與台北市政經要地。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

國防部今日證實，美國政府已正式通知國會，將對台灣出售8項軍事裝備，總價值超過3514億元新台幣。這次軍售涵蓋陸、海、空多項防衛裝備，國防部表示，若一切順利，這批軍售最快可於1個月後正式生效，強化台灣自我防衛能力。

國防部18日宣布，美國政府於美東時間17日下午5時30分，依規定向國會「知會」對台軍售案。這次包括「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍AH-1W直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈與魚叉飛彈檢修等8項裝備，總價111億540萬美元，折合新台幣約3514億元。國防部指出，這項軍售案目前正進行美國國會知會程序，預計約1個月後就能正式生效，屆時台灣將能獲得新一波防衛裝備，提升整體戰力。

強化防衛韌性　重點裝備納特別預算

國防部進一步說明，這次美方同意出售的8項裝備中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統」、「拖式飛彈」、「反裝甲型無人機飛彈系統」及「標槍反甲飛彈」等5案，屬於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算項目。未來這些軍購案將待立法院審查特別預算通過後，依照相關程序辦理發價書簽署，確保裝備能儘速到位。

國防部強調，美國依據「台灣關係法」與「六項保證」原則，長期協助台灣維持充足的自我防衛能力。美方這次快速行動，展現對台灣安全的高度重視，也是確保區域和平穩定的重要動作。國防部表示，對於美國總統川普（Donald Trump）政府的決定，台灣表達誠摯的感謝，未來將繼續加強與美方的合作，鞏固國防基礎。

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

以下國防部新聞稿全文：
國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光
獨／自撞受困！　營造二代向法拉利求償2500萬
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
快訊／Apink普美結婚了！　嫁交往8年大9歲音樂人
快訊／林口驚傳砍人案！　1男多處刀傷滿身血
快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實
今深夜變天！　雨擴全台
快訊／台中警彰化落水漏夜搜救　蚵農清晨發現遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實

高虹安今復職！　自曝停職1年5個月像人生被暫停

賴清德批在野獨裁　劉寶傑吐槽：真的沒聽過這4個字

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

立院反年改三讀也不副署？政院曝若「違反3原則」就會考慮

高虹安復職倒數！國民黨表態「禮讓連任」　藍白合新竹市定調

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗：王覺得丟臉希望保密

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實

高虹安今復職！　自曝停職1年5個月像人生被暫停

賴清德批在野獨裁　劉寶傑吐槽：真的沒聽過這4個字

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

立院反年改三讀也不副署？政院曝若「違反3原則」就會考慮

高虹安復職倒數！國民黨表態「禮讓連任」　藍白合新竹市定調

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗：王覺得丟臉希望保密

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

全台溼答答！　明「雨最大」地區曝

台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

開箱羅馬米其林二星鑰飯店！享私人露台　走7分鐘到西班牙廣場

日網友找零收到「謎之硬幣」　台灣人一眼認出：誰投的啦

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

政治熱門新聞

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

快訊／美通知台灣軍售超過3500億　國防部證實

賴清德批在野獨裁　劉寶傑：真沒聽過

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗回應

高虹安今復職　吐停職1年5個月心聲

力保15縣市執政　藍2首波提高雄、台南、屏東

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

嗆賴清德　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

更多熱門

相關新聞

美參議院通過豪豬法案　促盟國向台移轉軍事裝備

美參議院通過豪豬法案　促盟國向台移轉軍事裝備

美國聯邦參議院日前一致通過「豪豬法案」，包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。「台灣人公共事務會」呼籲眾議院也迅速採取行動。

台灣之盾首波軍購案曝！　台美拚整合對美9大軍購要價書

台灣之盾首波軍購案曝！　台美拚整合對美9大軍購要價書

賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

美對台軍售中國氣炸　外交部嗆：意圖干預他國與我互動主權決定

美對台軍售中國氣炸　外交部嗆：意圖干預他國與我互動主權決定

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

關鍵字：

軍售

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面