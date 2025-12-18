　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

▲▼王義川批高虹安貪汙逆轉無罪。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

▲王義川批高虹安貪汙逆轉無罪。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

記者許力方／綜合報導

停職的新竹市長高虹安助理費案二審判決逆轉，高等法院認定不構成貪污，改以「偽造文書」罪判刑6個月。對此，民進黨立委王義川認為，高虹安「東」（台語，意指抽頭）了助理薪水拿去買雙眼皮不算貪汙，是法官是拿了立法院法制局的報告作為判決重要依據，但該報告僅是「個人意見」，讓主持人驚呼離譜。

王義川在「新台灣加油」節目中指出，高虹安案判決理由竟認定助理費可被「彈性運用」，即便被高虹安用於購買雙眼皮貼、支付早餐等與公務無關的項目，仍不構成貪污罪，讓他質疑，這等於替立委開了一張「免死金牌」，只要冠上補助名義，就能規避貪污責任。

▲▼ 高虹安二審貪汙部分無罪，今天出席公開活動受訪。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲高虹安獲內政部准予復職，今將返新竹市府上班。（圖／地方中心翻攝）

王義川進一步點出，二審高院法官將助理費界定為「實質補助」，判決關鍵依據之一，竟是一份立法院法制局今年4月提出的研究報告。他強調，該報告僅屬研究人員的「個人意見」，並非立法院官方立場，也未經各黨派授權，質疑法官是否清楚其法律效力。

王義川警告，立委的薪水一年就是1000萬元，要不要發給助理是個人決定，若社會接受二審判決「彈性運用助理費」的邏輯，等於接受未來立委可以挪用助理費，是合理的，「害到我們這些立委」、「好像改天我們這些立委都會去壓榨助理。」

主持人許貴雅聽了直呼，大家看了會覺得法律見解「稍微離譜」，已經脫離世俗框架，沒有辦法接受。王義川則補充，近2、3年討論高虹安案，沒有民意代表、政黨、法界人士支持高虹安，替她講話，高院如今做了這個判決，造成全台灣輿論「奇怪，怎麼顛倒了」，現在已經完全翻轉了。

儘管高虹安貪污罪逆轉無罪，民眾黨對判決感到高興欣喜，王義川則反問，高虹安仍遭認定涉犯偽造文書，「這有什麼好高興的？」他最後預測，若案件上訴至最高法院，依過往見解，「從未同意過」類似論點，認為極可能發回更審，由另一批法官來重新判決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才閃辭6天...李明峯驚傳血濺摩鐵　急送醫
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

立院反年改三讀也不副署？政院曝若「違反3原則」就會考慮

高虹安復職倒數！國民黨表態「禮讓連任」　藍白合新竹市定調

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗：王覺得丟臉希望保密

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

立院反年改三讀也不副署？政院曝若「違反3原則」就會考慮

高虹安復職倒數！國民黨表態「禮讓連任」　藍白合新竹市定調

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗：王覺得丟臉希望保密

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣

福建艦升降機設計大缺陷？　太小塞不下六代戰機

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

美國會震撼報告！能源部研究遭中國利用　解放軍恐接觸敏感核技術

Google推出Gemini 3Flash　主打「前沿智慧 × 極速推理」全面取代2.5 Flash

【寶寶先受不了】 爸爸剛準備飆高音　結果哭聲先來了XD

政治熱門新聞

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗回應

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

嗆賴清德　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

力保15縣市執政　藍2首波提高雄、台南、屏東

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

新竹市長高虹安涉貪案件在高等法院二審獲判無罪，外界關注其政治動向。國民黨組織發展委員會主委李哲華今（17）日受訪指出，考量「藍白合」合作基礎及現任者優先原則，國民黨將不推人選，支持高虹安爭取連任。

高虹安復職前舊案新判　抄襲須賠40萬

高虹安復職前舊案新判　抄襲須賠40萬

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

快訊／復職申請過了！　高虹安18日重回新竹市政府上班

快訊／復職申請過了！　高虹安18日重回新竹市政府上班

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

關鍵字：

王義川高虹安助理費立委新台灣加油許貴雅

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

川普將關大氣研究中心：危言聳聽

3波東北季風快速變天　全台轉雨

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

「最會推責任」星座Top3！

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面