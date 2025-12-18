高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

▲王義川批高虹安貪汙逆轉無罪。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）



記者許力方／綜合報導

停職的新竹市長高虹安助理費案二審判決逆轉，高等法院認定不構成貪污，改以「偽造文書」罪判刑6個月。對此，民進黨立委王義川認為，高虹安「東」（台語，意指抽頭）了助理薪水拿去買雙眼皮不算貪汙，是法官是拿了立法院法制局的報告作為判決重要依據，但該報告僅是「個人意見」，讓主持人驚呼離譜。

王義川在「新台灣加油」節目中指出，高虹安案判決理由竟認定助理費可被「彈性運用」，即便被高虹安用於購買雙眼皮貼、支付早餐等與公務無關的項目，仍不構成貪污罪，讓他質疑，這等於替立委開了一張「免死金牌」，只要冠上補助名義，就能規避貪污責任。

▲高虹安獲內政部准予復職，今將返新竹市府上班。（圖／地方中心翻攝）



王義川進一步點出，二審高院法官將助理費界定為「實質補助」，判決關鍵依據之一，竟是一份立法院法制局今年4月提出的研究報告。他強調，該報告僅屬研究人員的「個人意見」，並非立法院官方立場，也未經各黨派授權，質疑法官是否清楚其法律效力。

王義川警告，立委的薪水一年就是1000萬元，要不要發給助理是個人決定，若社會接受二審判決「彈性運用助理費」的邏輯，等於接受未來立委可以挪用助理費，是合理的，「害到我們這些立委」、「好像改天我們這些立委都會去壓榨助理。」

主持人許貴雅聽了直呼，大家看了會覺得法律見解「稍微離譜」，已經脫離世俗框架，沒有辦法接受。王義川則補充，近2、3年討論高虹安案，沒有民意代表、政黨、法界人士支持高虹安，替她講話，高院如今做了這個判決，造成全台灣輿論「奇怪，怎麼顛倒了」，現在已經完全翻轉了。

儘管高虹安貪污罪逆轉無罪，民眾黨對判決感到高興欣喜，王義川則反問，高虹安仍遭認定涉犯偽造文書，「這有什麼好高興的？」他最後預測，若案件上訴至最高法院，依過往見解，「從未同意過」類似論點，認為極可能發回更審，由另一批法官來重新判決。