藍白提案移請監院彈劾卓榮泰　律師曝規定：早被大法官判決違憲

▲律師黃帝穎。（圖／記者許靖騏攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18日）在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。對此，律師黃帝穎表示，大法官憲判字第9號判決國會移送監察院的擴權法案違憲，大法官白紙黑字揭示「違反權力分立原則」，藍白決議移送監察院早被大法官判決違憲，藍白違憲竟還有臉罵別人違憲。

黃帝穎表示，黃國昌、羅智強、王鴻薇今臨時提案將閣揆移送監察院彈劾，但大法官早在擴權法案判決認定立法院移送監察院違反權力分立原則「違憲」。

黃帝穎表示，藍白移送閣揆彈劾的程序已被判決違憲，且憲法上，閣揆「不副署」的違憲審查不是監察院權責，藍白明顯憲政「打假球」，轉移藍白不敢倒閣的心虛，簡直憲政笑話。

黃帝穎指出，憲法法庭113年憲判字第9號判決「移送彈劾」之規定，解釋為僅屬立法院對監察院提出之彈劾建議，仍將引發立法權、行政權與監察權間之憲政爭議，並不因本項規定所定僅屬無法律效力之彈劾建議權，即有不同。

黃帝穎指出，僅就此而言，基於憲法機關相互尊重原則，以及政治問題應於政治程序解決之民主基本精神，本項立法關於移送彈劾部分，即便不具拘束力，立法院亦有逾越其憲法職權且濫用權力之嫌，違反憲法權力分立原則。

▼黃帝穎指出憲法法庭113年憲判字第9號判決「移送彈劾」之規定。（圖／翻攝自Facebook／黃帝穎）