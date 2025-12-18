　
政治

高虹安復職市長首簽公文　提高警察、消防勤務加給

▲▼ 新竹市長高虹安今(18)復職首日，即簽署「勤務繁重加成」修正方案，體恤基層警察辛勞 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安復職首日拍板警察勤務加成、消防危險加給加四成，展現力挺警消立場。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹市長高虹安助理費案二審出現大逆轉，貪污部分獲無罪，她今(18)日復職後，立即展現對第一線警消人員的高度重視，上午簽署首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，表達市府支持基層警察、守護城市治安的立場；第二份公文同時則核定消防人員危險加給加成四成，待中央修法完成後即可立即生效。

▲▼ 新竹市長高虹安今(18)復職首日，即簽署「勤務繁重加成」修正方案，體恤基層警察辛勞 。（圖／新竹市政府提供）

高虹安表示，新竹市近年人口持續成長、科技產業快速發展，治安、交通與警政勤務量同步攀升，城市能夠安居樂業，仰賴警察同仁長時間、不分晝夜的辛勞付出。市府全力支持「勤務繁重加成」修正，正是以最實質的制度與福利，回應警察人員對城市安全的關鍵貢獻。

高虹安指出，公共安全是市府施政的重中之重，唯有穩定並照顧好第一線救災人力，才能確保市民生命財產安全。她上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月1萬9000元，並將消防局員額擴編至498人，以實際行動紓解勤務壓力。

▲▼ 新竹市長高虹安今(18)復職首日，即簽署「勤務繁重加成」修正方案，體恤基層警察辛勞 。（圖／新竹市政府提供）

消防局長李世恭表示，經精算危險職務加給預算需求約新臺幣1685萬餘元，誠摯感謝高市長體恤基層辛勞，給予全力支持並核定經費，以實質行動提振救災士氣，做消防弟兄最堅強的後盾。市府也持續完善消防人員生活照顧措施，落實廚娘常時聘用，確保同仁於值勤期間能隨時享用熱食，並因應物價上漲調升誤餐費，全面提升用餐品質，讓消防人員能無後顧之憂地投入救災任務。

警察局長許頌嘉強調，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關，經估算新竹市警察局整體預算需求約新臺幣4000萬元。儘管對市府財政造成一定壓力，仍感謝高市長堅定力挺警察、落實照顧基層的政策立場。警察局也將不負市長與市民期待，持續全力投入各項警政工作。

▲▼ 新竹市長高虹安今(18)復職首日，即簽署「勤務繁重加成」修正方案，體恤基層警察辛勞 。（圖／新竹市政府提供）

12/16 全台詐欺最新數據

