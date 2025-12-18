彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強與王鴻薇18日在立法院司法法制委員會提出臨時提案，移請監察院彈劾行政院長；而黃國昌也預告，民眾黨團之後將在院會提出彈劾總統賴清德。對於在野黨有意推動彈劾總統，《ETtoday新聞雲》彙整相關法律要件，以目前政治局勢，在野黨仍須面對2大障礙，一是國會席次不足三分之二，二是大法官人數不足9人的問題；換言之，以當前政治情勢要馬上啟動彈劾賴清德，還是得先解散國會，立委重選且在野黨取得76席次，並重修《憲訴法》或補足大法官人數，讓憲法法庭重啟運作。

針對在野陣營拋出「彈劾總統」的構想，《ETtoday新聞雲》彙整相關法律要件。首先，在「聲請要件」方面，立法院得依憲法增修條文第4條第7項規定，就總統、副總統提出彈劾案聲請憲法法庭為宣告彈劾成立之判決。依照憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須經全體立法委員二分之一以上提議 ，全體立法委員三分之二以上的決議。

換言之，如果以當前的政治局勢來看，要聲請彈劾總統，立法院須二分之一以上席次提議，目前全體委員有113席，也就是需要57席立委提議，而國民黨現有52席，加上民眾黨8席或無黨籍2席，就可以在第一階段提議。不過，還需要全體立法委員三分之二以上決議，也就是需要「76席」立委，當前民進黨有51席，藍白要在此一階段過關，有相當程度的難度。

因此，如果在野黨要彈劾賴清德，第一道難關就先卡在立法院席次不足的問題。如果現在就要「立即」解決第一道關卡，只能先對行政院長卓榮泰提出不信任案，倒閣之後總統解散國會；而且國會重選，在野陣營力拚搶下76席立委，就可突破第一道障礙。

除此之外，有關宣告彈劾成立的判決，還是要經由憲法法庭審理，依憲法訴訟法第75條第1項與114年1月23日總統公布憲法訴訟法第30條修正條文第2項及第4項規定，宣告總統、副總統彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意，但不得低於9人。

但是，藍白陣營去年主導的《憲法訴訟法》修正案，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，除另有規定外，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人之評決門檻規定。

目前因為大法官人數僅有8人，加上藍白二度封殺總統所提名的大法官窘境，憲法法庭只能被迫停擺。換言之，如果在野陣營要跨過第二道彈劾總統的障礙，還需要再修憲訴法，或是同意賴清德所提出的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作。

不過，即便在野陣營突破上述二道障礙，成功彈劾了賴清德，總統也不會重選。憲法49條規定，總統缺位時，由副總統繼任至總統任期屆滿為止。換言之，就算在野黨成功彈劾賴清德，也是由副總統蕭美琴繼任。