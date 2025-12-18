　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德批在野獨裁　劉寶傑吐槽：真的沒聽過這4個字

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德日前表示，在野黨於立法院推動的修法，會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」。對此，資深媒體人劉寶傑直言，他自認對政治算熟悉，「可我真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉寶傑直言從未聽過「在野獨裁」這樣的說法。（資料照／記者徐文彬攝）

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，成為憲政首例。總統賴清德也表示支持，並稱在野黨將國家推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

對此，劉寶傑在16日播出的節目「董事長開講」中提到，賴清德說的在野獨裁一詞，他真的從來沒有聽過，他從1994年開始跑台北市長選舉，自認對政治算很熟悉，「可我真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。主持人吳子嘉一聽也附和道，「這個可以申請專利」。

劉寶傑認為，憲政僵局就是衝突，每個人都要去承受憲政衝突後面的苦果，這一點對賴清德來講比較不利，比如大罷免，如果只是針對1、2個人，像是傅崐萁、葉元之，他覺得成功罷免的機率算高，但如果是全面性罷免，事情就會慢慢變調，如今的憲政衝突也一樣，最終都要獲得社會的認同，若沒有獲得認同，「它會反噬的」。

劉寶傑直言，賴清德將戰場拉高，如果又讓台灣空轉或沒看清楚國際情勢，中間選民可能會產生質疑，這個質疑不僅對賴清德不利，到時候恐怕連綠營內部都會有壓力出現。

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德吳子嘉劉寶傑

