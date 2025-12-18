　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18日）在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌說明時指出，本次提案是針對卓榮泰，不過民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德，「潘孟安今天不來躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德依照立法院職權行使法必須要來列席說明」。

立法院司法及法制委員會今（18日）邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。不過，總統府昨表示，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例；換言之，潘孟安不會列席委員會。

民眾黨總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇共同提出臨時提案指出，依我國歷來大法官解釋之見解，憲法第37條有關總統公布法律需經行政院院長副署之規定，係對總統權力之制衡。然而賴清德總統、卓榮泰院長卻扭曲憲法第37條之憲政意義，對於國會三讀通過之《財政收支劃分法》修法，總統拒絕公布，行政院院長拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例。

提案內容寫到，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制，為捍衛民主憲政，爰建請做成決議，對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。另針對卓榮泰院長拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長。

提案人黃國昌說明，中華民國憲政史上從來沒有一部法律在立法院三讀通過之後，甚至在經過覆議程序，被立法院否決覆議、維持原決議後，而總統可以不公布法律，行政院院長可以不副署的，從來沒有過。

黃國昌表示，中華民國憲法增修條文第3條第2項寫得非常的清楚，法律案經過行政院提覆議，立法院決議維持原決議時，行政院必須接受。白紙黑字，沒有任何模糊的空間。甚至，去年12月25日民進黨委員莊瑞雄在司法法制委員會質詢當時還願意列席司法法制委員會的總統府秘書長潘孟安時，莊瑞雄請教潘孟安，「可以不副署、可以不公布嗎？這可能是選項嗎？」潘孟安說，「總統會公布。」如果不副署、不公布，會造成憲政危機，言猶在耳。

黃國昌說，去年財政收支劃分法修正通過後，行政院主張違憲，向憲法法庭聲請。但是在憲法法庭沒有做出任何裁決以前，這個法律還是有效。「這是民主憲政的ABC啊。有上過公民課的高中生都知道」。

黃國昌指出，正因為該法律即使聲請釋憲，但它還是有效的法律，所以行政院送到本院明年的總預算，是按照行政院所主張新版的財劃法，他們所主張違憲的新版財劃法、也就是本院去年三讀通過、經過覆議被維持的財劃法所編的預算。行政院自己也很清楚，立法院三讀通過、總統公布、有效生效的法律，行政機關就必須要遵守，這是依法行政的ABC，不是主張違憲就可以不執行。

黃國昌痛批，現在是變本加厲到，行政權主觀認為三讀通過的法律違憲，總統可以不公布。什麼時候中華民國的憲法，給總統、行政院長如此大的權力，大到踐踏國會的立法權？大到自己扮演大法官的角色？行政、立法、司法三權集於一人之身，集於賴清德之身。很多評論說現在實質等同戒嚴，也有人說賴清德終於宣告登基了。

黃國昌也說，賴清德在憲政下面的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，在立法院職權行使法規範得非常清楚，被彈劾人、也就是賴清德必須要列席說明。潘孟安今天不來躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德依照立法院職權行使法必須要來列席說明。

「我們再來看看，到時候總統會不會又主張立法院職權行使法違憲？」黃國昌還說，他不要事先預斷，到時候再看，這個總統要違憲違法、自居太上皇到什麼程度。

不過，黃國昌也指出，本日提案內容是針對卓榮泰，卓榮泰依照法律、依照憲法，沒有不副署的空間，副署是義務，連民進黨團總召柯建銘，對在野黨即使有再多的不滿，有再多批判，這一條憲政紅線，柯建銘都不敢跨過去。結果卓榮泰，竟然濫用憲法37條規定。副署權是行政院院長在節制總統的權力，什麼時候變成他拿來對抗立法院的權力？他跟立法院彼此之間的對抗，增修條文覆議程序寫得非常的清楚。

黃國昌還說，面對賴清德跟卓榮泰毀憲亂政的行為，「我們在立法院，在野黨或許沒有足夠的票數可以讓它成立，但是在憲政史上，開大門走大路應該遵循的憲政程序，我們還是要進行」。

現場除召委翁曉玲外，僅綠委王義川、陳培瑜和白委黃國昌，以及藍委羅智強、王鴻薇、傅崐萁、黃國昌、吳宗憲和林倩綺。藍白挾人數多數通過臨時提案。

此外，羅智強也提出臨時提案2，對於總統府秘書長潘孟安刻意迴避國會監督、藐視國會之行徑，表達嚴正譴責。藍白依舊挾人數多數通過。

12/16 全台詐欺最新數據

總統賴清德日前表示，在野黨於立法院推動的修法，會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」。對此，資深媒體人劉寶傑直言，他自認對政治算熟悉，「可我真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。

彈劾黃國昌賴清德卓榮泰

