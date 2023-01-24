快訊／美舊金山華裔男開槍掃射「2農場」釀7死！　警對峙畫面曝

▲警方制伏持槍男子，並將他逮捕，場面驚險。（圖／翻攝自推特／@rawsalerts，下同）



記者王佩翊／編譯

美國加州洛杉磯蒙特利公園除夕夜當晚才剛傳出大規模槍擊案，導致至少11人死亡。位於舊金山的半月灣23日再度發生槍擊案，一名67歲的華裔男子連續跑到2間農場開槍，目前至少已經造成7人死亡，部分受害者為來自中國的移工。警方循線追捕嫌犯，一度進行對峙，所幸最終成功將其制伏並逮捕。

根據BNO NEWS報導，現年67歲的華裔男子趙春麗（Zhao Chunli，音譯）23日前往半月灣的一個蘑菇農場，並持槍掃射，導致4人中彈。據悉，該農場同時也以種植大麻聞名。犯案後，他隨即跑到8公里外的康柯德農場（Concord Farms）再度持槍攻擊農場工人，導致3人中彈。

在2起槍擊中有3人因中彈當場死亡，另外4人經搶救後仍然不治，最終釀成7死。在7名死者當中，有4人是在農場工作的中國移工。警方循線找到67歲的嫌犯，並進行一場對峙，所幸最後成功將他制伏，同時於同日下午4時半左右將他逮捕。

從現場所拍攝到的影片可以看到，嫌犯身穿紅色上衣、灰色背心，同時戴著一頂灰色帽子。目前警方仍在調查詳細犯案動機。