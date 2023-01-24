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加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

記者張寧倢／編譯

美國加州素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）發生除夕夜槍擊案，造成11人不幸死亡，其中2人被證實為台灣僑民。72歲亞裔槍手先是在舞星舞廳（Star Dance）犯案，幾分鐘後又企圖掃射第2間來來舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio），所幸一名26歲蔡姓男子英勇奪槍，才阻止了更大傷亡。

▲▼加州洛杉磯「小台北」10死槍擊案，大批警力包圍一輛廂型車 。（圖／路透）

▲加州洛杉磯「小台北」槍擊案造成11人死亡，大批警力包圍槍手所在的一輛廂型車。（圖／路透）

據CNN報導，26歲的布蘭登．蔡（Brandon Tsay）是加州阿罕布拉（Alhambra）來來舞廳創辦人家族的第3代，也是一名電腦工程師，平常每周會有幾天到舞廳工作，沒想到案發當晚正好在售票處遇到72歲亞裔槍手陳有瑾（Huu Can Tran，音譯），他目睹槍手查看舞廳，當場被用槍指著，雖然心中驚懼「感覺自己就要死了」，但他仍英勇撲上前，與對方搏鬥。

外媒取得了當時來來舞廳的監視器畫面並指出，布蘭登和槍手扭打搏鬥了大約40秒，但他當下覺得整個過程很長，陳有瑾打了他的臉、後腦杓、背部和手部，「我試圖把槍口從我和這間舞廳移開，朝向地面，以防他突然開槍。」

布蘭登說，在命在旦夕時，他想到自己如果放手了，他和他周遭的親友會招致何種災難，最終硬是奪下了那把「半自動突擊手槍」，同時這也是他人生第一次握槍，「我威脅他說我會開槍。我想我有可能必須殺了他，有可能被迫朝人開槍。」報導指出，多虧了布蘭登英雄般地出面阻止槍手，才免去了更大的傷亡。

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