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社會 社會焦點 保障人權

1家3口新春出遊成死別！21歲爸自撞電桿亡　新生兒腦出血陷昏迷

記者白珈陽／彰化報導

台中市陳姓男子初一（22日）帶著妻小，與友人共3輛車出遊彰化知名景點漢寶濕地，初二（23日）凌晨2時許返家途中，行經美港公路、嘉二路口時，不明原因自撞電桿，撞擊力道大，車頭扭曲變形；事故造成陳男以及未滿1歲的孩子身受重傷，妻子大腿骨折、同車的賴姓友人受傷，其中陳男送醫搶救不幸傷重不治，男嬰腦部出血傷勢嚴重昏迷，警方酒測均無酒精反應，詳細肇因仍須進一步調查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳男不明原因自撞電桿，車輛嚴重毀損。（圖／民眾提供）

警方調查，本案有3車一同出遊，陳男車輛為車陣中的第2輛，陳男23日凌晨2時19分，行經美港公路與嘉二路口，自撞路旁電桿，駕駛陳男（21歲）當場失去呼吸心跳，送往彰化基督教醫院搶救無效；妻子林女（20歲）左大腿骨折，送往彰濱秀傳醫院救治；男嬰（不足1歲）傷勢嚴重，送往彰化基督教醫院搶救，目前腦部出血陷入昏迷；賴姓友人多處擦挫傷，意識不清，送往彰濱秀傳醫院治療。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳男返程途中不明原因自撞電桿。（圖／民眾提供）

依事故照片顯示，撞擊力道猛烈，事故車車頭嚴重毀損變形，幾乎全毀，留下明顯「包柱」的痕跡，並且車內有斑斑血跡，後座還放著寫有「四海平安」為標題的佛書，未料過年開心出遊，卻遇上憾事。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼車頭留下明顯「包柱」的痕跡；車內血跡斑斑，後座還放著寫有「四海平安」的佛書。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據了解，陳男一家3口為台中人，過年期間與友人相約前往彰化漢寶濕地遊玩，昨日凌晨1時許出發返回台中烏日。同行的友人說，陳男行駛至事故路口時，不知何原因自撞電線桿；陳男妻子說，事發當時她正在睡覺，不知為何丈夫車輛突然失控。

警方表示，經實施酒測均無酒駕情形，詳細肇事原因及經過，尚待調查釐清。

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