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北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣

▲▼北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣。（圖／北科大提供）

▲北科大開發「易動沙包」結合VR，讓民眾或選手在練拳擊時省力又有趣。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾喜歡激烈的拳擊運動，但也面臨拳擊教練只能一對一指導的窘境，台北科技大學師生團隊開發「易動沙包」系統，結合VR提供體感回饋，並以遊戲化方式來增加訓練的趣味性能，協助教練幫助學員進行拳擊與步法訓練，作品入選並參展2022年於韓國舉行的SIGGRAPH ASIA，也獲得國內2022年智慧創新暨跨域整合創作競賽的體感互動科技第一名。

「易動沙包」由北科大互動系助理教授韓秉軒擔任指導老師，和學生Luis Andres Mendez、吳浩賢、林靜瑩、呂怡潔等四人共同完成，該作品設計空氣沙包硬體裝置及虛擬VR拳擊應用，讓教練可以透過遠距方式遙控沙包，激勵選手進行更多步法訓練，並提供體感回饋及遊戲化增加訓練樂趣。

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▲▼北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣。（圖／北科大提供）

▲北科大團隊開發「易動沙包」，入選並參展2022年於韓國舉行的SIGGRAPH ASIA。（圖／北科大提供）

韓秉軒指出，最近幾年，台灣拳擊選手在國際賽事表現亮眼，之前認識拳擊選手的教練，談及拳擊相當耗費體力，現在教練只能針對選手進行一對一練習指導，指導過程也有蠻高機率受傷，而在重複的拳擊動作，學員可能感到無趣，降低訓練效果，加上目前大部份拳擊訓練產品，只針對拳擊訓練，但並未有大幅度移動步法的訓練模式，於是團隊開發出「易動沙包」系統。

「易動沙包」可分成硬體及虛擬VR拳擊應用，韓秉軒表示，裝置硬體主要結構為八角形的雙層底座，下層放置動力裝置，上層則放置空氣沙包，動力設計則使用兩個輪轂馬達驅動機各連接一顆馬逹輪子，由鋰電池供電驅動，並由無線馬達控制器遠距操作，另外兩側則會使用萬向輪來支撑並保持裝置平衡，同時支援裝置多方向移動。

▲▼北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣。（圖／北科大提供）

▲▼北科大團隊開發的「易動沙包」，結合VR，讓民眾或選手練拳擊時省力又有趣。（圖／北科大提供）

▲▼北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣。（圖／北科大提供）

韓秉軒說，空氣沙包則綁上了能放置Oculus控制器的載具，在VR時追蹤移動沙包的位置，以及進行物理模擬計算，讓使用者能有更真實的體感與視覺回饋，同時提供簡單訓練數據如拳速及移動距離，可以幫助教練向選手進行訓練回顧。

韓秉軒指出，目前「易動沙包」已經屬於2.0版本，之後將會提供專業的教練與選手使用，透過使用過程的回饋，進一步提升功能，未來將會開發給一般民眾使用版本，在VR內放入民眾討厭的對象，讓民眾在打拳擊時享受視覺、觸覺與聽覺，同時也能抒發心情。

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