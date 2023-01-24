10位愛曬毛小孩政治人物特輯！　爆萌寵物療癒一瞬間

▲黃珊珊、張善政、陳其邁。（圖／翻攝自臉書）



記者詹宜庭／台北報導

可愛的毛小孩人見人愛！近年來有許多政治人物透過與寵物互動，搶攻媒體版面增加親和度，2022年九合一大選，94位地方首長候選人中有38位提出「寵物政策」。《ETtoday新聞雲》整理10位愛曬毛小孩政治人物特輯，帶您一起療癒一下。

一、盧秀燕──路易

▲盧秀燕愛犬「路易」。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

台中市長盧秀燕接受《TVBS新聞網》專訪時表示，她平常都早出晚歸，有時候回家的時候路易已經睡著了，那她出門前路易也還沒起床，直言「我的狗比我好命太多了」，路易都是晚起早睡，她則是早起晚睡，有時候回到家只能看看路易睡覺的身影療癒身心。盧秀燕也補充，因為路易是從小帶到大，所以在家很有安全感，有的狗有狗性，人稍微一靠近就會驚醒，但她回家時靠近路易，「牠根本連反應都沒有！已經失去狗性了，我們就是家人。」

二、黃偉哲──黑妞

▲黃偉哲愛犬「黑妞」。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）



台南市長黃偉哲於2019年領養了兩隻流浪毛小孩，其中最常跟著黃偉哲出席寵物相關活動的「黑妞」，是來自夜市送養會的受虐浪浪。黃偉哲曾發文表示，「自從有了黑妞，我的生活裡全部都是黑妞的毛。不過，據說養狗可以減少高血壓，是否真的這麼神奇我不知道，但擋不住黑妞的口水攻勢，就得帶牠出門放風，也讓我不得不運動。」更暖心告白，「毛孩都是我們最親愛的家人！」

三、張善政──小黃、小黑、小妹

▲張善政愛犬「小黃、小黑、小妹」。（圖／翻攝自Facebook／張善政）



桃園市長張善政日前出席「桃園汪喵共和國：善哥許毛小孩一個歡樂的家」寵物座談會時分享，他卸任行政院長後回到花蓮務農，有天發現農園門前出現一窩流浪狗，包括兩隻大狗與四隻幼犬，當時的他並沒有想要收養，直到某次下雨天，聽到狗狗不斷哀嚎的聲音，才發現當中有隻幼犬跌落到溝渠，救起該隻幼犬後，便開始照顧流浪狗的生活，包括狗爸爸「小黃」、狗媽媽「小黑」及狗妹妹「小妹」。張善政表示，牠們除了給我溫暖的陪伴，更給了我人生相當多的啟發。

四、蔡適應──Tony

▲ 蔡適應愛犬「Tony」。（圖／翻攝自Facebook／蔡適應）



民進黨立委蔡適應日前接受《TVBS新聞網》專訪時分享，他與妻子蔡喬婷兩人是頂客族，結婚後沒有生小孩，有天朋友養的柴犬不小心懷孕，生下一窩幼犬，但因無法全數照顧而將其中一隻小狗送給他。另針對Tony名字的由來，蔡適應說明，「Tony是家人，也是鋼鐵人（Tony Stark）的意思。」

蔡適應透露，太太原本很排斥養狗，曾要求他把小狗送回去，經過一番溝通後才將Tony留下來，「結果因為自己工作忙碌，反而變成太太在照顧，所幸太太改變心態後非常喜歡。」蔡適應表示，Tony現在已經4歲了，牠的出現為生活增添了許多歡樂，每天早上Tony看到他都很開心，要吃飯就會很興奮看著他，晚上要睡覺還依依不捨。

五、黃珊珊──小俠

▲黃珊珊愛犬「小俠」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）



前台北市副市長黃珊珊飼養了一隻9歲多、全身雪白的博美狗「小俠」。她日前分享，由於擔任副市長公務繁忙，兒子又出國唸書，白天家裡只有小俠，本想將牠送給朋友照顧，但管理員有天卻突然跟她說，鄰居太太是音樂老師，所以白天有空可以幫忙遛狗，因此她便鼓起勇氣按了門鈴，「從那天起，小俠就有了乾爹乾媽！」

黃珊珊說，小俠本來見到陌生人都會叫個沒完，但第一天到鄰居家時完全沒有亂叫，晚上她將小俠接回家也沒有緊張的感覺，「我想，他們應該很有緣！之後我的鄰居就成了小俠的安親班，2022年更成了牠的寄宿家庭。」

黃珊珊透露，九合一選舉期間她幾乎都在外面，直到選舉後才終於搬回家，那天去接小俠回家時鄰居告訴她，「沒見過這麼拼命的人」，建議她出國散心，順便休息，最重要的是去看看兒子，小俠可以交給他們照顧。

「小俠很幸福，因為乾爹乾媽把他照顧得無微不至，幫他洗澡、梳毛、煮熟食，這是我這個主人完全做不到的。」黃珊珊也自嘲，以前她都交給寵物店代勞，真是個不稱職的主人；如今，小俠也已經九歲了，這兩年真的要好好謝謝鄰居。

六、陳時中──沿八

▲陳時中愛犬「沿八」。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）



前衛福部長陳時中參選九合一大選時分享，他年輕時養過狗，而大家認識的柴犬「沿八」則是他現在的家人。陳時中表示，毛孩大小事是他與兒子陳彥安的共同話題，他也深刻感覺到，這幾年大家對待寵物的觀念，比起過往進步許多，當然還有很多要向年輕人來學習的部分。

七、黃捷──小優

▲黃捷愛貓「小優」。（圖／翻攝自Facebook／黃捷高雄市議員）

無黨籍高雄市議員黃捷飼養一隻名為「小優」的虎斑貓，九合一大選時更推出貓抓板競選小物，與高雄市長陳其邁、台北市議員落選人吳崢、立委林昶佐合影宣傳。不僅如此，黃捷還在「2022高雄國際動漫節」變裝「貓耳女僕」，讓大批網友瞬間暴動。

八、陳其邁──陳小米

▲陳其邁愛貓「陳小米」。（圖／翻攝自IG／陳其邁）



高雄市長陳其邁先前在直播中分享，2017年在澄清湖旁撿到一隻幼貓，由於牠小得像米粒一樣，因此取名「陳小米」。剛撿到陳小米的時候，家裡已經有另一隻個性內向的貓「Muji」，本來擔心兩隻貓會有相處問題，但幸好牠們相處起來十分融洽。

陳其邁也透露，原本和太太吳虹兩人都是「狗派」，自從10多年前開始養起貓後，便成為了「貓派」。陳其邁說明，他們家前後收養過4隻流浪貓，其中以「陳小米」最有名，九合一大選時更成為陳其邁競選廣告看板的主角。

九、徐巧芯──花花

▲徐巧芯愛貓「花花」。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

台北市議員徐巧芯日前接受《有點毛毛的》Podcast專訪時透露，她從小學三年級開始就養貓，一直養到8歲貓咪去世後，停了1年左右，領養了現在的「花花」。

徐巧芯補充，她原本想領養一隻「Nono」陪「花花」，但沒想到兩隻貓相處極度不合，於是就把Nono交給媽媽照顧，媽媽也非常的疼愛Nono。另外，徐巧芯也在臉書發文分享，花花陪著她已經11年，每當她感到疲憊的時候，都會覺得有這樣的小夥伴真是太好了。

十、蔡英文──蔡想想、蔡有才、樂樂、Bella、Bunny、Maru

▲蔡英文愛貓「蔡阿才（左）、蔡想想（右）」。（圖／翻攝自IG／蔡英文）

2012蘇拉颱風侵襲台灣，民進黨時任立委蕭美琴赴花蓮勘災，在和平火車站前的路上發現一隻沒有母貓陪在身邊的幼貓，由於擔心牠亂跑被卡車壓到，就將牠帶回家飼養。隨後，總統蔡英文與蕭美琴通電話時，聽到小貓不停在叫，蕭美琴便半開玩笑地說，「主席，我在花蓮幫妳撿到了一隻貓」，於是蔡英文總統便領養了牠，並以「想想論壇教育基金」為發想，取名為「蔡想想」。

2015年6月底，蔡英文於台東巴喜告部落的鳳梨田旁看到一隻橘白相間的幼貓，農場主人看蔡英文玩得開心就把貓送給她。蔡英文說，因為她公務繁忙，沒辦法常常陪著想想，於是就到台東領養了另一隻貓回來，讓牠有個伴，而這隻貓也就是後來的「阿才」。當時蔡英文還對阿才說，「同樣來自東部，應該跟想想有很多話題可以聊吧？」而她也發現，蔡想想自從有了蔡阿才的陪伴後，開始有了成熟穩重的「大姐」的風範。

不僅貓咪，蔡英文更領養了三隻退役導盲犬「Bunny、Bella、Maru」與一隻退役搜救犬「樂樂」。蔡英文2019年接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，Mar是真正服役過的導盲犬，但卻也是三隻當中最膽小的；Bella與Bunny則為同胞姐弟，是教學用的導盲犬。蔡英文說，Bella個性最為鎮定，但平常也是最懶惰、最愛吃的；Bunny膽子也滿小的，但如果要帶牠出去，根本不需要繩子，要他上車就上車，要他下來就下來，因為他過去訓練在很多人的場合，本身就很自在。

而「樂樂」則是最晚加入「第一犬」的成員，2021年2月才正式入住官邸。蔡英文指出，搜救犬樂樂是台灣的救災英雄之一，在台南地震中，深入維冠大樓災區搜尋受困者，立下了很大的功勞。雖然四隻狗狗們都稍微有點年紀了，但還是各有各的個性，有的安靜，有的活潑，有的冷靜謹慎，有的積極大膽，共通點則是都很愛吃。

▲▼蔡英文愛犬「Maru、Bunny、樂樂、Bella」(由左至右)。（圖／翻攝自IG／蔡英文）