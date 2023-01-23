「出獄系」網紅暴增！陸官方嚴打「處置掉222個帳號」

▲大陸短影音平台上出現大量「出獄系」網紅。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸抖音、快手等短影音平台近期出現大量「浪子回頭」的勵志網紅，這些網紅大多自稱坐過牢，已經刑滿釋放，以服刑的相關經歷吸引了大量網友關注。對此，大陸廣電局展開了全面排查，截至21日晚間，共處置違規帳號222個，清理違規內容3345條，下架相關話題207個。

大陸廣電局指出，近期，針對出現的刑滿釋放人員通過短影音和網路直播博取流量等違規問題，廣電總局迅速部署北京、上海、廣東等省市廣電局，組織抖音、快手、微博、嗶哩嗶哩、小紅書、騰訊等重點網絡視聽平台立查立改，全面排查清理以「刑滿釋放」為標籤的搞笑、賣慘、博取流量的不良網路視聽內容。

大陸廣電局提到，截至1月21日晚，共排查處置違規帳號222個，清理違規內容3345條，下架相關話題207個，主要涉及炫耀服刑經歷、美化服刑生活、質疑國家司法公正、用「服刑梗」創作搞笑視頻、利用刑滿釋放「人設」營銷帶貨等違規問題。

同時，騰訊、小紅書等平台也已發出公告，強調將倡導建立健康有序的網路空間，嚴厲打擊藉「刑滿釋放」打造人設、吸粉引流違規行為的態度，並鼓勵網友積極舉報。

事實上，大陸廣電局過去就曾多次發文，嚴禁違法、失德人員發聲出鏡，並要求媒體在主播和嘉賓的選用上嚴格把關，把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準，對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失範人員堅決不用。

大陸廣電局更強調，定期對涉及刑滿釋放人員的違規內容進行復盤，組織相關審核和運營人員進行專題學習，探索建立惡性刑事案件犯罪人員身份識別機制，嚴防此類人員利用網絡視聽發表不良內容，產生重大負面輿情，著力營造風清氣正的網路視聽空間。