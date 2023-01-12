台中女監2度縱火！第3次跑錯地方放火遭逮　莽女狂言：還是很不滿

▲林女2度到台中女子監獄縱火，第3次則是跑錯地方放火被逮。（圖／資料照）



記者黃資真／台中報導

一名林姓女子出獄後，因對台中女子監獄不滿而縱火遭判刑，近日收到通知其須至療養院進行精神鑑定，林女暴怒又跑去女監與另間台中監獄的停車場2度縱火。由於林女大言不慚稱「對台中女監很不滿」，法官考量恐有再犯之虞，判處1年6月，刑期執行完畢後須施以監護3年。

判決指出，林女出獄後因對台中女子監獄不滿，以及在2021年2月24日犯下女監縱火案後，收到通知必須至醫院接受精神鑑定，林女一氣之下於2022年4月13日下午前往女監停車場縱火，接著騎車離去，當時正好有員工經過，趕緊報警並撲滅。

隔天凌晨3時許，林女又跑去附近土地公廟搬走裡面存放的瓦斯瓶，載到台中監獄的停車場(誤認該處是女監)，開瓦斯引燃後離去，但當天就遭到警方查獲並逮捕。

審理時林女均坦承犯行，不過林女經精神鑑定後確定患有妄想型思覺失調症，鑑定期間林女有被害妄想、衝動控制不佳，推測其犯行時可能受症狀困擾，影響現實判斷，導致辨識行為違法或辨識行為能力明顯降低，因此依法減輕其刑，判處1年6月有期徒刑。

另外，林女在法院訊問時表示「現在對台中女監還是很不滿」，足見其犯罪動機仍繼續存在，明顯有再犯之虞，因此在服刑結束後，林女須施以監護3年，以資矯正。