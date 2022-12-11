慶祝出獄開趴狂歡！惡狼扒裙硬上傳播妹　辯「兩情相悅」遭打臉

▲男子出獄不到2天，又性侵傳播妹遭判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名王姓男子出獄2天後，與友人開趴狂歡，還找來2名傳播妹陪酒，王男卻利用與傳播妹小花（化名）獨處的機會硬上得逞，一、二審皆依強制性交罪判5年。

判決指出，王男去年8月13日出獄，15日凌晨與一群友人喝酒開趴，並找來2名傳播妹飲酒作樂。期間王男邀小花一起上樓抽菸，一開始王男躺在她腿上明示想嘿咻，但遭到拒絕，怎料王男竟無視小花意願，強行褪去短褲、內褲，壓制床上性侵得逞，事後小花氣憤離開，並通知經紀人遭客人欺負，決定前往醫院驗傷報案。

審理時王男否認犯行，辯稱兩情相悅，有經過小花同意才發生關係，結束後小花都很正常，沒有任何異狀，如果真有強制手段，那小花身上應留有傷勢才對。

小花證稱，當時王男說「我想跟你幹嘛」，她立刻拒絕說，但王男卻不顧她反抗、逃離，硬拉到床上，扯破裙子後性侵，過程都有一直強力反抗、踢他，但完全推不開。

一審法官認為，小花在警詢、偵查、審理中的說詞前後一致，且雙方初次見面，應無誣陷的動機，短裙拉鍊也明顯損壞，足認小花當時被以暴力方式脫下裙子，勘驗2人對話紀錄，王男曾傳訊「妳也伸舌頭阿」，小花氣得反駁「都是你對我硬來」、「我一直推你，什麼叫半推半就」，更不屑回嗆「選一個剛被關出來的當男朋友？」可見並無兩情相悅情形，考量王男剛因毒品案出獄，短短不到2天又犯案，因此判處5年刑期。

王男不服上訴，稱從小花的驗傷結果來看，她身上並無任何因拉扯、施壓所殘留之痕跡，顯見並無違反小花意願而施以強制力之情事。台中高分院法官根據王男辯詞觀察，足以彰顯其從未實際取得小花的同意而發生關係，並以上述方式侵害他人性自主決定權，即屬強制性交罪，判決駁回。全案仍可再上訴。