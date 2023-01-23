年初三至初五寒流南下　嘉義縣呼籲漁業做好防寒措施

▲嘉義縣等南部地區城市大年初三至初五寒流影響，籲請農漁業做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局預報，1/23年初二時將有寒流南下，週二至週四（24至26日，大年初三至初五）受寒流影響，各地天氣明顯轉冷，嘉義地區將出現攝氏10度低溫，嘉義縣政府籲請農漁民及早加強相關防寒措施，避免農作物及養殖水產物受害而造成損失。

一、蔬菜與瓜果類部分：對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，以免受寒害。

二、果樹部分：加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘尤須留意。對已受害之果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

三、花卉部分：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗應健化處理，加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

四、茶樹部分：當寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋 PE 塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

五、養殖漁業：養殖業者請加強防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫，防寒及加溫工作等安全防範，另淺坪式文蛤養殖池混養之虱目魚，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

六、養畜禽業：加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。