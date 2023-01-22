極凍寒流要來了！避免「天冷就頭痛筋骨酸」　醫簡單3招有解

▲鋒面南下，今日下班天全台有零星雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

今年(21日)高溫上看29度，不過明天(初二)寒流南下就要變天，初三、初四最冷下探8度。中醫師提醒，溫度下降會讓關節不舒服，早晚外出可以戴圍巾，避免筋膜過度僵硬後產生頭痛，若是痠痛難耐，可以熱敷、按摩穴道即可明顯改善。

春節連假「2段式變天」，明日氣溫就像溜滑梯般下滑，早晚出門的人一定可以感受到氣溫明顯下降。民權馬光中醫診所杜哲修院長表示，「溫度」跟「濕度」對關節疼痛有非常顯著的影響，因為在氣溫下降的時候，血管會收縮；原本關節的血液循環就比一般肌肉差，尤其是曾經受或比較嚴重撞擊的關節更是。

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▲民權馬光中醫診所杜哲修院長。（圖／記者許宥孺翻攝）

杜哲修指出，氣溫下降，「血液灌流量」下降會更加明顯，並且溫度下降會讓交感神經興奮，局部軟組織的特性也會跟正常情況不同，有研究指出：長期處於濕冷的環境會讓關節產生類似慢性發炎的表現，疼痛、局部緊繃酸楚的感覺會更明顯。這也就是為什麼住在山上濕度又高的地方，關節問題就會比就多、甚至可能會提早退化的原因。

▲醫師提醒，天冷要留意肩頸、膝關節保暖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

杜哲修醫師提供以下3種避免筋骨痠痛的方式：

1.保暖：留意肩頸與膝關節保暖

既然溫度下降會讓關節不舒服，所以保暖就相當重要，尤其容易吹到風的地方，例如肩頸以及膝關節。天冷及早晚外出的時候可以帶個圍巾，不止可以預防「肩頸的肌肉筋膜過度僵硬」，更能避免筋膜僵硬後產生的「頸因性頭痛」（就是肩頸過度緊繃造成的頭痛）。如果要出門運動或是久行時記得穿個護膝，養成這個習慣，就能明顯感到膝關節不舒服的程度會明顯下降。

家裡如果有浴缸，建議可以一週泡個2次澡，不只會覺得關節比較舒服，也會比較不怕冷。倘若有時間，可以買個藥浴包來用，或者是用桂枝、紅花、當歸、雞血藤各3錢，用1000cc的水煮沸後倒入浴缸，能有活血通絡的效果，如果真的沒時間，「熱敷」也可以。

2.運動：慢跑、快走、有氧與拉筋

慢跑或快走都可以，氣血循環好，關節疼痛、緊繃感也會下降，只是如果氣溫比較低或是要走比較久，記得要戴上護膝，才不會有反效果。除了「有氧」之外，「拉筋」也是非常好的運動，緊繃的組織容易僵硬，甚至攣縮，拉筋可以恢復肌肉筋膜的彈性，血液灌流增加，症狀就會改善。也要記得避免固定同一個姿勢太久，例如久坐或久站。

3.控制溫度與濕度

一般建議室內維持20-24度，相對濕度40-60%，對關節的刺激才不會太大。

▲不少民眾有「天冷就頭痛」的毛病。（圖／123RF）

若是痛起來怎麼辦？杜哲修表示，如果是因為天氣冷造成的局部痠痛、緊繃，可以用熱毛巾、吹風機或電毯熱敷15分鐘，一天2-3次，特別是睡前要記得熱敷，才不會睡到半夜或清晨氣溫低時又不舒服而影響睡眠，也能搭配按摩不舒服關節附近的穴道，效果更好。



倘若還是沒有緩解，或是熱敷當下有效，過了就沒效的話，建議來「針灸」，對於增進關節血液循環以及放鬆局部軟組織有明顯的效果。