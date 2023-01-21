除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

▲初二到初四嚴防寒流極寒低溫強襲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(21日)除夕中午前苗栗以北到宜蘭、花蓮有短暫雨，下半天降雨趨緩僅剩東北角和宜蘭有雨，初一(22日)東北季風減弱，除東北角和宜蘭仍有雨外，各地陽光露臉，適合走春和拜年；初二(23日)將有寒流強襲，預估影響到初四(25日)，低溫崩跌下探6度，中北部高山地區有局部冰霰或是道路結冰的機會。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天除夕(21日)白天期間東北季風雖有減弱趨勢，但因大陸華南有雲雨區將在上半天會通過北台灣，因此苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶中午以前仍是陰天有短暫陣雨天氣，下半天隨著雲雨區向北離開北台灣上空，東北季風逐漸減弱，北台灣降雨將會減少下來，逐漸轉為多雲到陰天氣；到了今晚，預估只剩東北角、宜蘭一帶還有些局部短暫陣雨機會，其他各地多雲或晴天氣。

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東北季風減弱有利溫度回升，吳聖宇表示，北部、東北部今天白天高溫將回升到19到21度，中部及花東地區高溫21到24度，南部高溫可到24到27度，夜晚到明天清晨在中部、北部、東北部空曠地區低溫14到16度，雲層較少輻射冷卻作用明顯的話，局部地區可能降到12到14度，南部及花東地區低溫16到19度，空曠地區可能降到15度上下。

明天大年初一(22日)東北季風明顯減弱，吳聖宇分析，除東北角、宜蘭還有花東沿海一帶仍有局部短暫陣雨外，其他地方多雲或有陽光，適合到戶外走春或是拜年。初一各地溫度再回升，北部、東北部白天高溫將回升到22到24度，中部及花東高溫24到26度，南部高溫可到26到28度，各地溫暖，夜晚清晨中部、北部、東北部低溫15到17度，空曠地區仍可能降到14度以下，南部及花東地區低溫18到20度，空曠地區可能降到15到16度，中南部日夜溫差變化較大。

▲春節除夕天氣。（圖／天氣風險公司）

大年初二(23日)東北季風將再增強，同時大陸華南有雲雨帶東移，台灣附近水氣增多，迎風面北部、東半部降雨機會再度增加，轉多雲或陰有短暫陣雨，中部、南部雲量也會增多，大致為多雲天氣，山區可能有局部短暫陣雨，北台灣溫度有逐漸下降轉涼趨勢，其他地方溫度沒有明顯變化。

不過從年初二晚上開始，一波強冷空氣即將報到，吳聖宇表示，目前預報資料來看有機會達到寒流等級，且會持續影響到年初三、初四(24日~25日)，各地溫度驟降，尤其是初三晚間到初四清晨，中部、北部、東北部空曠地區低溫可能下探6到8度，都會地區將降到10度或以下，南部、花東空曠地區低溫也將會降到10到12度間，會感受到相當明顯寒意。

吳聖宇指出，最快要到初四(25日)白天溫度會略回升，但是真正有感的回溫可能要等到年初五(26日)白天才會比較明顯，須留意溫度上劇烈變化。

▲溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳聖宇表示，冷空氣南下過程中也會有大陸華南東移的水氣要通過，初三(24日)北部、東半部仍持續有短暫陣雨，天氣較濕冷，中部、南部雲量偏多，中北部高山地區有局部冰霰或是道路結冰的機會，初四(25日)水氣逐漸通過後，空氣較為轉乾，東半部仍有較多的雲量及局部小雨或飄雨，西半部則是多雲到晴的天氣，轉趨較為乾冷的型態。

初五(26日)強冷空氣減弱，空氣仍較偏乾，東半部多雲有局部小雨或飄雨，西半部多雲到晴，清晨有局部霧發生機會，各地溫度回升。

吳聖宇提醒，初六(27日)起可能又會有下一波冷空氣要南下，台灣附近東北季風再度增強，預估持續影響到假期最後兩天(28-29日)，迎風面地區的降雨機會提高，溫度下降，目前來看這波冷空氣的強度也不弱，預估又會是一次冷氣團或以上等級的影響。