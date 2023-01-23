厲害！製茶傳3代　大三學生邱振嘉獲日月潭紅茶評鑑頭等獎

▲大葉大學餐旅系大三生邱振嘉勇奪2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽台茶十八號種組頭等獎。（圖／大葉大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學餐旅管理學系三年級學生邱振嘉出生在製茶世家，在爺爺的鼓勵下，大二開始跟隨陳俊華老師學習製茶，第二次參加比賽就獲得好成績，勇奪南投縣魚池鄉農會舉辦的2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽台茶十八號種組頭等獎。

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▲大葉大學餐旅系大三生邱振嘉出生在製茶世家，在爺爺的鼓勵下，開始跟隨陳俊華老師學習製茶。

邱振嘉表示，爺爺從茶業改良場退休，家族也有製茶廠，爺爺一直鼓勵他發揮所學，為茶產業注入新血，因此他從二年級開始，在陳俊華老師的指導下，開始練習製茶。

▲大葉大學餐旅系大三生邱振嘉感謝助理教授陳俊華。

為了瞭解自己的實力，除了學習製茶，他也嘗試參與賽事，先前曾經挑戰過松柏嶺的春茶比賽，可惜名落孫山，這是他第二次參加製茶比賽，在萎凋階段控制溫度與溼度，維持茶葉品質，成功製作出具有薄荷香氣與肉桂香的紅玉紅茶，很開心能獲得頭等獎的肯定。

指導老師、烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授陳俊華指出，魚池鄉是知名的紅茶產地，南投縣魚池鄉農會為鼓勵茶農生產優質的紅茶，特別舉辦2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽，只要是本人設籍在魚池鄉，或是茶園、製茶廠、茶業營業商號在魚池鄉，都可以參加賽事，吸引來自全國各縣市400多件作品角逐榮耀，評審根據滋味、香氣、外觀、水色等進行評比，僅有前3％可獲評頭等獎，邱振嘉接觸製茶才一年，就能夠獲得好成績，相當不容易。