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兔年走春鹿耳門聖母廟　春牛、七星平安橋為信眾消災祈福

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖（武館三媽）降駕為七星橋開橋並焚油除穢，揭開「新春嘉年華」的序幕。

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年由台南市副市長葉澤山主持「七星橋開橋」儀式，由文化局代理局長陳修程主持「春牛」與「芒神」開光點眼，過程遵循古禮、隆重莊嚴，立法委員陳亭妃、前議長郭信良也前來共襄盛舉，典禮還未結束現場已排滿虔誠的信眾等待過七星橋消災解厄、摸春牛求平安豐收。

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員帶領葉澤山副市長與陳修程代理局長訪視聖母廟新落成的「月老殿」及「新春嘉年華」的各項民俗文化：「躦媽祖轎腳」、「福德錢開運金」、「敲響開運鐘」、「擊出好運鑼」、「渡九品蓮花」、「安太歲」、「光明燈」、「長壽燈」、「文昌燈」、「姻緣燈」等等祈福活動，期許鹿耳門聖母廟成為保持傳統文化、發揚民間信仰的觀光型廟宇。

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聖母廟的「七星平安橋」傳統已超過50年，最初為竹製平安橋。後重金設計「紅檜木七星平安橋」，橋北側由武館三媽、將軍府、范府千歲鎮守，橋上由西天佛祖坐鎮，南側由玉皇大帝、南北斗星君護佑，橋上掛有鹿耳門媽帥旗、桃木劍、七星劍，每日早上七時向玉皇上帝領旨、恭迎神尊前往七星橋，開橋門、向上天稟報後，才開始為民消災解厄，每日晚上7時，再恭迎七星橋所有神尊回五王殿，向天庭繳旨，完成1日的任務。持續30日，信息直達天庭，給信徒最強大的福庇。

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而春牛神與芒神身上藏有一年四季的節氣密碼，今年的春牛為黑頭、青身、白腹、紅脛、黑蹄，相當亮眼，而芒神則為少壯、黑衣、黃腰帶，穿鞋、不戴草帽。摸春牛的不同部位，會帶來不同的好運！

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方預估今年「新春嘉年華」總參與人潮將突破1百萬人次，元宵前夕的「迓春牛、搶春牛暨高空煙火」最受歡迎，過往該日都有超過40萬人次參與，今年在農曆1月14（國曆2/4）舉行，疫情解封，人潮有望再創高峰。

▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲正統鹿耳門聖母廟大年初一的清晨熱鬧非凡，清晨5時半天還沒亮，先迎接「春牛神」下凡，接著再請媽祖降駕為七星橋開橋並焚油除穢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新春期間歡迎來到歷史傳承超過4百年的「正統鹿耳門聖母廟」，這裡有靈聖的鹿耳門媽與眾神祇、媲美紫禁城的莊嚴廟殿、壯觀的「鹿耳門牌樓」、全台灣最大「千里眼」「順風耳」雕塑、好拍的「宮廷古風攝影棚」、好逛的「文創館」與「美食市集」，讓您一整天從早玩到晚、渡過豐富難忘的好年。

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