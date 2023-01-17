　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節期間南消中正分隊每晚祈福點燈　打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋

▲台南市消防局中正分隊至2月5日元宵節前，每晚7時30分至9時祈福點燈供民眾參觀，打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局中正分隊至2月5日元宵節前，每晚7時30分至9時祈福點燈供民眾參觀，打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局中正分隊在1月14日晚上由市長黃偉哲主持點燈儀式之後，至2月5日元宵節前每晚7時30分至9時祈福點燈，並開放廳舍後方廣場及中庭供民眾參觀「日本群馬縣燈籠交流區」及「祈福燈區」。

消防局加碼每晚參觀的前15名就有機會獲得「2023年台南市政府消防局消防月曆」、紅包袋或意想不到的小禮物，歡迎來賞燈。

市府消防局第七大隊為了推廣古蹟防災及提升市民防火防災意識，特別結合在地文化台灣祀典武廟的火德星君，辦理防範火災、護祐平安，消防燈籠祈福點活動，燈懸掛在中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠超過2500顆，是由台南市在地高中、國中、國小及幼兒園等學校師生共同參與繪製，甚至也有來自日本群馬縣的燈籠交流，每一盞燈籠有台南古蹟廟宇防災、防火宣導、消防救災救護、日本群馬縣小群馬等圖案為主題，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。

▲台南市消防局中正分隊至2月5日元宵節前，每晚7時30分至9時祈福點燈供民眾參觀，打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次點燈活動所在地的中正分隊，位在湯德章紀念公園圓環旁，建築中央的高塔「火見樓」是1930年為紀念對消防有功的住吉秀雄而建，是日據時期台南市區最高的建築物，過去扮演著守護安全的千里眼；塔樓主燈是台灣祀典武廟的火德星君圖案，掌管天下一切與火相關的事務，可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，本次點燈就是以火德星君為主燈意象和象徵消防119一同懸掛在火見樓之上，庇佑市民平安。

第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，今年已經進入第3年，每顆市民學生手繪燈籠在119消防節前夕由消防人員親自施工作業掛上，並特別和日本群馬縣的燈籠進行交流懸掛，希望於歲末年終火德星君護佑台南，讓市民們平安順利過好年。

▲台南市消防局中正分隊至2月5日元宵節前，每晚7時30分至9時祈福點燈供民眾參觀，打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊提醒各位民眾進入燈區仍請戴好口罩，歡迎大家前來賞燈拍照打卡並於FB第七救災救護大隊粉絲專頁按讚。最後，在此呼籲市民朋友近期天氣再度轉冷，也請居家務必保持通風，避免一氧化碳中毒，過年期間使用合格的爆竹煙火、注意用火用電安全、留意串接使用液化石油氣，也請珍惜救護資源，共同打造安全的宜居環境。

ET快訊
台積電落榜！求職最愛10大企業　這家奪冠
LIVE／戴維斯半年婚變！摟嫩妹極樂夜店　宋逸民夫妻露臉燦笑
辛拉麵驗出致癌農藥！　1128公斤退運銷毀
台積電被列「中國500強」第一名！　鄉民看傻：咱們就是牛逼
台中三井LaLaport試營運首日！　排滿爆人潮
年終3個月！6位前輩「有5人要離職」　原因讓菜鳥超毛
高雄10人去年集資刮刮樂中百萬！　今年又中了
是11寶媽！第1個小孩夭折　辛酸內幕曝光
女性首度教召！　國防部：北、中、南、東部試行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造溫暖有愛環境！基隆推「友善行人」　謝國樑籲駕駛禮讓

申辦數量爆增　政院啟動東部行動領務服務...受理護照領取換發

春節期間南消中正分隊每晚祈福點燈　打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋

視察傳統市場年貨供應　張善政向攤商拜早年...還送福袋春聯

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場　自救會持白布條抗議縱容施工

九合一選後87高階警官大風吹　黃勝源接任南投縣警局長拚治安

社區警政再出發　台東關山員警化身「愛心轉送員」

4男台南牛肉湯熱血之旅　闖紅燈毒渣露餡遭南警強制終結

埔里森林逐燈祭28日登場　鎮民不分老幼齊打造5大主題燈區

熱心團體接力送愛感謝付出　打火弟兄歡慶119消防節

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

汽車夜間行駛忘開大燈　善心騎士用手勢暖提醒

打造溫暖有愛環境！基隆推「友善行人」　謝國樑籲駕駛禮讓

申辦數量爆增　政院啟動東部行動領務服務...受理護照領取換發

春節期間南消中正分隊每晚祈福點燈　打卡按讚拿限量消防月曆及紅包袋

視察傳統市場年貨供應　張善政向攤商拜早年...還送福袋春聯

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場　自救會持白布條抗議縱容施工

九合一選後87高階警官大風吹　黃勝源接任南投縣警局長拚治安

社區警政再出發　台東關山員警化身「愛心轉送員」

4男台南牛肉湯熱血之旅　闖紅燈毒渣露餡遭南警強制終結

埔里森林逐燈祭28日登場　鎮民不分老幼齊打造5大主題燈區

熱心團體接力送愛感謝付出　打火弟兄歡慶119消防節

常請事假同事「年終比他多6萬」工作超輕鬆！　老鳥揭潛規則

尼泊爾墜機2韓人亡！父子「寒假旅遊」不幸遇難　登機前曾聯絡家人

舞台倒塌重壓8人！直升機空投糖果「飛太低」　兒童節活動爆血

趁媽不注意...2狗衝進泥巴田上岸「慘變兵馬俑」　路人看到都在笑

經典賽／今宮健太辭退WBC　裸身澆冷水「日本一覺悟」

台中三鐵共構＋三快串連超強地段！「大華縱橫」到站就到家

小黨互尬？台灣基進酸時代力量　「偶像團體最後會裂解」

五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

鳳山星巴克沒賣掉「加價10倍」　仲介自首搞烏龍

不是黑色就穩安全！潮人都知道的「撞色褲」讓身型更加分！

地方熱門新聞

即／彰化5連霸議員涉賄羈押32天　今晚回家

假美鈔想換新台幣　男子被逮嘆被菜攤害？

桃捷招募79名優秀新血　報名至17日止

職業賭場藏民宅

台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」

闖紅燈毒渣露餡遭南警強制終結

台電南投區處處長張文在退休由張毓哲接任

新人結婚服裝大不同　排灣族穿傳統服飾成亮點

台南市西藥商業同業公會理事長謝宏信當選

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

埔里森林逐燈祭28日登場

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

陽明山箭竹筍產季將至　新北採筍證即日起開放申辦

新北市圖推1次借35本書　愛書人喜閱過新年

更多熱門

相關新聞

集集燈會推徒步專區、禁止停車交管措施曝

集集燈會推徒步專區、禁止停車交管措施曝

2023集集燈會於15日晚間在集集火車站前廣場正式點燈，也是搶全台之先舉辦的鄉土燈會；鎮公所以紅色花卉讓集集鎮的門面變得喜氣洋洋、活潑熱鬧，也讓遊客、在地居民及攤商感受到過年過節和耳目一新的氛圍，紛紛大讚：「哇！集集火車站變美了！」

火神護祐平安祈福3點燈儀式

火神護祐平安祈福3點燈儀式

到山上賞花還可領紅包袋

到山上賞花還可領紅包袋

兔年特色紅包袋6選！燙金最熱門

兔年特色紅包袋6選！燙金最熱門

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

關鍵字：

中正分隊祈福點燈打卡消防月曆紅包袋

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

即／威力彩頭獎5.2億開出！獎落苗栗

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面