玉兔迎春添新象　黃偉哲新春拜廟祈福

▲兔年迎春，市長黃偉哲訂於小年夜)至大年初5，至台南市各區大廟參拜祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兔年迎春，市長黃偉哲訂於1月20日（小年夜）至1月26日（大年初5）至台南市各區大廟參拜，誠心祈求國泰民安、風調雨順、疫情早日退散，台南市運昌隆、政通人和，祝福大家玉兔迎春添新象，人逢泰世錦繡春。

這兩年全國皆為新冠肺炎疫情所苦，黃偉哲市長新春期間除了走春參拜外，也藉此向神明誠心祈求，祈望疫情能早日退散，讓台灣能遠離新冠肺炎疫情之苦，在新的一年，市運昌隆、施政順利，人人都能安居樂業。現場並將發贈兔年小紅包與市民拜年，祝福所有市民朋友都能健康平安、事事圓滿。

黃偉哲市長表示，春節是一年之中全家人團聚的好時光，農曆新春期間到廟宇上香祈福，祈求新的一年事事順利，是台灣傳統的民間習俗，不僅同沾吉祥更能迎接財神進門，為新的一年運勢加持。正所謂虎辭勝歲，兔躍新程，在新的一年也祝福大家事事順心如意。

民政局姜淋煌局長表示，台南為全台文化古都，轄內人文薈萃、宗教多元，台南市政府歡迎民眾於年假期間走春拜廟，外出透氣，可順道走訪台南各區農會，體驗各區特色特產；同時也不忘溫馨提醒，請大家出入公共場所務必遵守相關防疫規定，並且戴口罩、勤洗手，做好自身防疫工作，保持安全社交距離，互相保護彼此，開心出遊，平安回家。也請大家遵守防疫相關規定，保護自己，也保護他人，一起攜手齊心度過疫情危機。