南消辦理「消災祈福、溫馨圍爐」　慰勞辛苦消防打火弟兄

▲台南市長黃偉哲20日晚上親自前往消防局七大隊中正分隊，參與「消災祈福、溫馨圍爐」活動，慰勞辛苦的消防打火弟兄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲20日晚上親自前往消防局七大隊中正分隊，參與「消災祈福、溫馨圍爐」活動，慰勞辛苦的消防打火弟兄，了解消防局在農曆春節前夕救災工作的整備與消防安檢作業概況。

黃偉哲市長慰問消防人員堅守崗位保護市民安全的辛勞，讓消防人員和義消人員近距離感受黃市長的溫馨熱情與體貼親和力，黃偉哲並於現場發送裝有火德星君御守的紅包袋及祈福歲幣，藉由火德星君保佑消防人員出勤救災平安、也庇佑台南市民春節平安。

市長黃偉哲表示，感念消防人員平時救災、救護投入大量時間，每逢過年佳節，無法和家人團圓圍爐，依舊堅守岡位守護市民安全，今天特地由消防局長李明峯、台灣祀典武廟主委林培火、第七大隊長黃輝林、第六大隊長邱淵明、義消第七大隊長陳金生、義消第六大隊長吳春標、顧問團長曾志耀、消友會第七辦事處長陳建翰等人，帶領第七大隊部暨所轄分隊主管、各義消中隊長及中正分隊同仁與市長溫馨圍爐饗宴，讓這些台南市的城市消防安全守護者，擁有如同在家暖暖熱食溫馨的幸福感受。

市長黃偉哲也代表台南市188萬市民由衷感謝打火弟兄為市民朋友的辛苦付出，同時消友會第七辦事處長陳建翰頒發春安慰問金及111年度績優工作獎勵金，感謝消防局第七大隊辦理119擴大防火宣導暨消防祈福點燈活動，讓台南市充滿年節氣氛，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。

火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱「火天金剛」，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

最後，第七大隊呼籲市民朋友過年期間也請務必留意用火用電安全、居家保持通風避免一氧化碳中毒，同時也請珍惜救護資源，共同打造安全的生活環境。