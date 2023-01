被6噸鏟雪車輾過！　「鷹眼」傑瑞米雷納親曝：全身30根骨頭斷掉

▲漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷納在元旦時遭鏟雪車輾過重傷送醫。(圖/翻攝自IG/Jeremy Renner)



記者張方瑀/綜合報導

好萊塢演員、飾演漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷納(Jeremy Renner)在元旦時遭鏟雪車輾過重傷送醫。他21日發文向粉絲報平安,也首度透露自己的詳細傷勢,「斷掉的30多根骨頭總有一天會癒合的。」

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA