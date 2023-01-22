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尪打情罵俏「妹想碰下體」！她撞見大吵…婆婆護航：有親眼見到嗎

原PO撞見，女人想摸老公下體。（示意圖／Pexels）

▲原PO撞見，女人想摸老公下體。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

還是要避嫌比較好！近日一位人妻說，因為老公家有囍事，很多親朋友好友來家裡喝酒，但她發現老公和別的女人打情罵俏，「女生還三番兩次想碰我先生下體」，事後她跟老公大吵，沒想到婆婆卻嘴她，「妳有親眼見到嗎？」

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「因為先生家有囍事，很多親朋友好友聚在一起喝酒跳舞，後來，我看見自己的先生和別的女人在旁邊打情罵俏（甚至女生還三番兩次想碰我先生下體），雖然人群看得見，但是我是做老婆的，我就是不舒服。」

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原PO表示，她不懂為何要玩成這樣，如果她沒看到，老公可能跟女人在暗處做見不得人的事，她回家後跟老公大吵，婆婆見狀詢問原因，她也照實回答。不料，婆婆回說，「妳有親眼見到嗎？」原PO傻眼，她不就看到了，婆婆還覺得沒什麼，如果她不懂閉嘴就好。

原PO指出，「別人的媽媽是專門勸架的，妳是來火上加油的，讓我更氣說出更難聽的話，而且既然妳覺得沒什麼的話，那我給別的男人摸摸看，妳敢罵我，我給你一巴掌勒，真的很好笑，在宴會上給一些鋼管女郎正大光明的摸正大光明的玩我ok啊沒有關係，喝了一堆酒後帶別的妹妹到昏暗的地方摸可以喔，是哈囉嗎妳婆婆，難怪一堆人討厭妳。」

此文曝光後，網友紛紛留言「老公不會為妳著想，才要和妹跳舞，很愛妳會為妳保留形象，有一就會有二，婆婆這樣的觀念，就會有家人上行下效」、「下體？？你乾脆坐他們旁邊收門票好了」、「婆婆腦子有問題幫公公介紹女朋友好了，老公玩得很開心」、「問那女的，那麼喜歡摸，要不要割下來送妳」。

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